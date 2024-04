VANCOUVER, Colombie-Britannique, 9 avril 2024 /CNW/ - Le printemps est apparu à Taïwan, le début de l'une des principales saisons d'observation d'oiseaux de Taïwan. Avec sa situation géographique unique au cœur de l'Asie, qui combine les climats subtropical et tropical du tropique du cancer, ainsi que sa topographie complexe et sa riche biodiversité, Taïwan est devenue une destination de choix pour les écotouristes et les amateurs d'observation d'oiseaux canadiens.

Chaque printemps, alors que les oiseaux du sud qui hivernent commencent leur voyage vers le nord, Mt. Le Guanyin dans le nord de Taïwan devient le dernier refuge avant de traverser les eaux loin de Taïwan. Entre avril et mai, le ciel de la montagne est orné de plus de dix espèces d'oiseaux de proie, dont les magnifiques quatre beautés du Guanyin : la carte au miel oriental, la carte à buzzard gris, l'autour des palombes et le cerf-volant noir.

De la mi-mars à la mi-avril, environ 20 000 Buzzards à face grise se rassemblent dans la région pittoresque naturelle de Bagua Mountain, créant un paysage fascinant alors qu'ils se préparent à leur voyage vers le nord. La vue de ces oiseaux qui s'envolent à l'aube fait certainement une expérience inoubliable pour tout amateur de nature.

C'est également le moment de visiter l'archipel taïwanais de Matsu, qui devient une merveille d'avril à août grâce au phénomène des Blue Tears, un bleu éthéré des eaux sans pollution des Matsu créées par le plancton marin bioluminescent. De plus, les mois d'été de juillet et d'août sont parfaits pour l'observation de divers oiseaux de mer, y compris la Spoonbill à face noire et la Sterne à crête chinoise, ce qui fait de Matsu un endroit idéal pour l'observation des oiseaux.

Le dévouement inébranlable de Taïwan à préserver ses paysages naturels et sa riche biodiversité se traduit par une expérience d'écotourisme inégalée pour les écotouristes canadiens. Que vous soyez un ornithologue amateur ou un amateur de la nature, Taïwan vous invite à voir la beauté des créatures ailées de la Terre dans leur habitat naturel. Planifiez votre voyage à Taïwan bientôt, car l'occasion incroyable de cette année ne manque pas.

