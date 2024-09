Vous avez décidé d'étudier à l'étranger pendant un semestre, une année ou toutes vos études?

OTTAWA, ON, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Sur son site voyage.gc.ca, le gouvernement du Canada propose des renseignements, mis à jour régulièrement, sur plus de 230 destinations. Vous y trouverez des renseignements sur la sécurité, les conditions d'entrée et de sortie (y compris les visas), les lois, la culture et d'autres aspects à prendre en compte, ainsi que les coordonnées des services d'urgence et des bureaux canadiens desservant chaque destination.

Points de repères à travers le monde (Groupe CNW/Affaires mondiales Canada)

Vous y trouverez également des renseignements et des conseils généraux pour aider les Canadiennes et les Canadiens à se préparer à vivre à l'étranger et éventuellement à rentrer au pays, ainsi que des conseils de voyage généraux pour les étudiantes et étudiants et les jeunes.

Voici quelques renseignements que vous trouverez sur voyage.gc.ca en ce qui a trait aux destinations les plus prisées par la population canadienne pour étudier à l'étranger :

États-Unis

Les États-Unis sont la destination d'études à l'étranger la plus populaire parmi les jeunes Canadiennes et Canadiens. Près de 28 000 étudiantes et étudiants se sont rendus au sud de la frontière en 2023.

Pour étudier aux États-Unis, vous n'avez pas besoin de visa si vous êtes citoyenne ou citoyen canadien, mais vous devez vous inscrire au SEVIS, un système de suivi des étudiantes et des étudiants aux États-Unis.

Il est également important de rappeler que le cannabis est interdit par les lois fédérales aux États-Unis; vous pourriez vous voir refuser l'entrée sur le territoire ou être poursuivi si vous tentez d'en faire passer à la frontière, même accidentellement.

Les Canadiennes et les Canadiens qui ont besoin d'une aide consulaire peuvent communiquer avec l'ambassade du Canada à Washington ou le consulat canadien le plus proche. Composez le 911 pour contacter les services d'urgence locaux.

Tous les conseils aux voyageuses et voyageurs pour les États-Unis du gouvernement du Canada.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni est la destination européenne la plus populaire pour les étudiantes et étudiants canadiens; en effet, 7 500 d'entre eux ont traversé l'océan pour se rendre au Royaume-Uni en 2023.

Si vous prévoyez louer une voiture au Royaume-Uni, n'oubliez pas que les automobilistes roulent à gauche et qu'il existe une taxe sur la congestion dans le centre de Londres.

Si vous avez la citoyenneté canadienne, vous pouvez rester au Royaume-Uni en tant qu'étudiante ou étudiant jusqu'à 6 mois sans visa, mais pour des études plus longues, vous devrez demander un visa d'étudiante ou d'étudiant.

Pour obtenir une aide consulaire, communiquez avec le haut-commissariat du Canada à Londres ou le consul honoraire le plus proche. Composez le 999 pour contacter les services d'urgence locaux.

Tous les conseils aux voyageuses et voyageurs pour le Royaume-Uni du gouvernement du Canada.

Australie

En 2023, près de 4 000 étudiantes et étudiants canadiens ont fait le long voyage pour étudier à l'étranger en Australie.

Les citoyennes et les citoyens canadiens doivent demander un visa d'étudiant si leurs études durent plus de 3 mois; pour des études plus courtes, il se peut qu'ils n'aient besoin que d'un visa de visiteur.

Faites preuve de prudence si vous décidez de vous baigner : les eaux côtières peuvent être dangereuses et, dans certaines zones, les requins, les crocodiles, les méduses et d'autres animaux peuvent constituer un risque. Des conditions particulières s'appliquent si vous prévoyez faire de la plongée sous-marine ou avec tuba, alors renseignez-vous!

Si vous avez besoin d'une aide consulaire, communiquez avec le haut-commissariat du Canada à Canberra ou le consulat général du Canada à Sydney. Composez le 000 pour contacter les services d'urgence locaux.

Tous les conseils aux voyageuses et voyageurs pour l'Australie du gouvernement du Canada.

France

Un peu moins de 2 000 étudiantes et étudiants canadiens ont choisi d'étudier à l'étranger en France en 2023, et il s'agit de la destination la plus populaire pour la population étudiante canadienne francophone.

Les citoyennes et citoyens canadiens n'ont pas besoin de visa pour les études de moins de 90 jours, mais pour les études plus longues, il faut demander un visa de long séjour.

N'oubliez pas qu'en France, il est illégal de se couvrir le visage dans les lieux publics et que les contrevenantes et contrevenants risquent une amende très élevée. Il n'existe pas d'exemptions pour les touristes ni pour des raisons religieuses.

Communiquez avec l'ambassade du Canada à Paris ou le consul honoraire le plus proche de votre emplacement pour obtenir une aide consulaire. Composez le 112 pour contacter les services d'urgence locaux.

Tous les conseils aux voyageuses et voyageurs pour la France du gouvernement du Canada.

L'Irlande et l'Allemagne sont d'autres destinations populaires pour les études à l'étranger.

Étudier à l'étranger peut changer votre vie, quel que soit l'endroit où vous décidez d'aller. Voyagez en toute sécurité et assurez-vous de rester informé en consultant les renseignements et les conseils du gouvernement du Canada pour votre destination et en inscrivant votre voyage.

