La crème de la crème des auteur·e·s-compositeur·rice·s émergent·e·s tentera de remporter la bourse de 10 000 $

Les fans peuvent voter chaque jour pour leur chanson préférée jusqu'au jeudi 16 novembre

MONTRÉAL, le 9 nov. 2023 /CNW/ - La SOCAN annonce aujourd'hui les finalistes de l'édition 2023 du Prix de la chanson SOCAN, une célébration du talent exceptionnel des auteur·e·s-compositeur·rice·s émergent·e·s de l'année 2022 dont la sélection est issue d'un vote d'experts de l'industrie musicale et de journalistes spécialisés. Les 16 chansons finalistes (huit en français et huit en anglais) témoignent de la quintessence de la diversité et de la créativité du Québec et du Canada, et les fans peuvent commencer à voter pour leur chanson préférée dès aujourd'hui.

Le Prix de la chanson SOCAN, et son volet anglophone, le SOCAN Songwriting Prize, sont les seuls grands prix de la chanson au Canada qui récompensent l'incroyable talent des auteur·e·s-compositeur·rice·s canadien·ne·s émergent·e·s.

« Le Prix de la chanson SOCAN met en valeur la prochaine génération de grand·e·s auteur·e·s-compositeur·rice·s. Des quatre coins du pays, ils et elles produisent des œuvres extraordinaires qui nous rappellent à quel point il fait bon vivre dans un terreau aussi culturellement fertile », a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN. « C'est pourquoi la Loi sur la diffusion continue en ligne est si importante. Nous devons continuer à soutenir et promouvoir nos talents en nous assurant que les Québécois et les Canadiens pourront toujours créer et écouter de la musique qui reflète leurs vies, aujourd'hui et à l'avenir. »

Le grand prix de chacun des volets inclut une bourse de 10 000 $, un instrument de musique de marque Yamaha d'une valeur maximal de 2500 $ et une carte-cadeau de 500 $ de Long & McQuade.

Les 8 chansons finalistes du Prix de la chanson SOCAN sont :

« Ton shift est pas fini » - écrite par Gabriel Bouchard et Mathieu Quenneville ; interprétée par Gab Bouchard ; éditée par Éditions Bravo Musique Inc.

- écrite par et Mathieu Quenneville ; interprétée par Gab Bouchard ; éditée par Éditions Bravo Musique Inc. « Depuis » - écrite par Lydia Képinski ; interprétée par Lydia Képinski.

- écrite par Lydia Képinski ; interprétée par Lydia Képinski. « Fille à porter » - écrite par Ariane Roy et Roxane Azzaria ; interprétée par Ariane Roy et Lou-Adriane Cassidy .

- écrite par et Roxane Azzaria ; interprétée par et . « D'où c'que j'viens » - écrite par Simon Bolduc ; interprétée par Bolduc tout croche.

- écrite par Simon Bolduc ; interprétée par Bolduc tout croche. « Lesbienne woke sur l'autotune » - écrite par Julie Gagnon et Charles Gaudreau-Lerhe ; interprétée par Calamine.

- écrite par et Charles Gaudreau-Lerhe ; interprétée par Calamine. « Tintagel » - écrite par Lysandre Ménard ; interprétée par Lysandre.

- écrite par Lysandre Ménard ; interprétée par Lysandre. « C00N » - écrite par Shamyr Daléus et Nicholas Craven ; interprétée par Raccoon ; éditée par Disques RER Inc..

- écrite par Shamyr Daléus et Nicholas Craven ; interprétée par Raccoon ; éditée par Disques RER Inc.. « Attiser le dilemme » - écrite par Rose-Emmanuelle Brassard , Joannie Michaud et Frédéric Levac ; interprétée par Rosie Valland ; éditée par Secret City Publishing.

Les fans peuvent voter une fois par jour pour leur chanson préférée sur les sites Web francophone et anglophone, et ce, du 9 au 16 novembre 2023 en visitant le prixchansonsocan.ca

Les chansons gagnantes seront dévoilées au cours de la semaine du 20 novembre 2023.

Les 8 chansons finalistes du SOCAN Songwriting Prize sont :

« always » - écrite par Felix Fox-Pappas , Chester Hansen , Eliza Niemi , Alexander Sowinski , Leland Whitty et Jonah Yano ; interprétée par Jonah Yano ;

Hansen, Sowinski et Whitty sont édités par Third Side Music Inc., Yano est édité par Secretly Canadian Publishing.

- écrite par , , , , et Jonah Yano ; interprétée par Jonah Yano ; Hansen, Sowinski et Whitty sont édités par Third Side Music Inc., Yano est édité par Secretly Canadian Publishing. « Big Steppa » - écrite par Bolu Akande et Tosan Arenyeka ; interprétée par aRENYE.

- écrite par et Tosan Arenyeka ; interprétée par aRENYE. « Grab Your Guts » - écrite par Maylee Todd ; interprétée par Maylee Todd .

- écrite par Maylee Todd ; interprétée par . « IF THERE'S NO SEAT IN THE SKY (WILL YOU FORGIVE ME???) » - écrite par Saya Gray ; interprétée par Saya Gray ; éditée par by Saya Gray /Kobalt Music Publishing Canada.

- écrite par Saya Gray ; interprétée par Saya Gray ; éditée par by /Kobalt Music Publishing Canada. « Levels » - écrite par Max Akres , Jeremy Alain , Corben Bowen , Zachary Djurich , Chris Larocca , Herag Sanbalian et Jacob Wilkinson-Smith ; interprétée par Boslen.

Larocca est édité par Kilometre Music Group. Tous les droits sont administrés par Warner Chappell Music Canada Ltd au nom de Kilometre Music Group B.

écrite par , , , , , Herag Sanbalian et Jacob Wilkinson-Smith ; interprétée par Boslen. Larocca est édité par Kilometre Music Group. Tous les droits sont administrés par Warner Chappell Music Canada Ltd au nom de Kilometre Music Group B. « Put 'Em Down » - écrite par Jeffrey Maurice et Joshua Qaumariaq ; interprétée par The Trade-Offs.

écrite par et Joshua Qaumariaq ; interprétée par The Trade-Offs. « Silver Into Rain » - écrite par Hannah Kim et Beatrice Laus ; interprétée par Luna Li avec son invitée spéciale beabadoobee.

Kim est éditée par 88 Rising/Kobalt Music Publishing Canada. Laus est éditée par Sony Music Publishing.

écrite par et Beatrice Laus ; interprétée par avec son invitée spéciale beabadoobee. Kim est éditée par 88 Rising/Kobalt Music Publishing Canada. Laus est éditée par Sony Music Publishing. « STEPMOM » - écrite par Dacey Andrada et Justin Tecson ; interprétée par Dacey.

Chaque année, deux jurys indépendants, composés chacun de 10 experts de l'industrie et journalistes spécialisés , proposent une longue liste de 30 chansons en anglais et 30 chansons en français par des auteur·e·s-compositeur·rice·s canadien·ne·s émergent·e·s parues au cours de l'année précédente qu'ils jugent supérieures sur le plan artistique et qui répondent aux critères d'admissibilité. Toutes les chansons retenues sont ensuite soumises au vote des jurys pour déterminer les 8 chansons finalistes en français et en anglais. La SOCAN ne joue aucun rôle dans la détermination des finalistes ou des gagnants.

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus de quatre millions de créateurs partout dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus, uniquement au Canada. Son effectif de membres compte plus de 185 000 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, tandis que plus de 100 000 entreprises de partout au Canada détiennent une licence « Autorisé à vous divertir ». Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques, la SOCAN se dévoue à la défense d'une vérité fondamentale : la musique a une valeur et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : www.socan.com

Les gagnants des précédentes éditions du Prix de la chanson SOCAN sont : Hubert Lenoir « Secrets » (2022) ; Thierry Larose « Les amants de Pompéi » (2021) ; Félix Dyotte, « Maintenant ou jamais » (2020). Consultez le site Web pour la liste complète des gagnant·e·s et finalistes.

Les gagnants des précédentes éditions du SOCAN Songwriting Prize sont : Emily Steinwall « Welcome to the Garden » (2022); Billy Raffoul « Western Skies » (2021) ; William Prince, « The Spark » (2020). Consultez le site Web pour la liste complète des gagnant·e·s et finalistes.

