VANCOUVER, Colombie-Britannique, 12 juin 2024 /CNW/ - L'Administration du tourisme de Taïwan est ravie d'annoncer le festival d'été de cette année. Alors que Taïwan, l'un des 17 pays où passe le Tropique du Cancer, accueille les festivités du milieu de l'été. Cette année, nous sommes ravis de présenter le Festival solaire de Taïwan, une vitrine dynamique des attractions estivales uniques de Taïwan.

L'événement principal de cette année aura lieu du 22 au 23 juin dans la pittoresque prairie Love de Niupuzai, une porte d'entrée de la région pittoresque nationale d'Alishan. Le festival promet des spectacles captivants, des activités thématiques et un invité mystère.

L'un des événements les plus attendus du festival est l'Expo gastronomique de Taïwan. En célébrant l'art culinaire taïwanais, les visiteurs peuvent déguster une variété de mets taïwanais et internationaux, assister à des compétitions de cuisine dynamiques et assister à des démonstrations en direct par des chefs de renom du monde entier. Il s'agit d'une occasion idéale pour les familles et les amis de se réunir et de profiter du magnifique paysage naturel et de la délicieuse nourriture.

Cette année, l'exposition gastronomique de Taïwan met en vedette les festivités autochtones de la vallée longitudinale comme point saillant de son ouverture. À partir des zones tribales de la vallée de Huatung, les voyageurs seront guidés à travers cinq communautés tribales uniques, explorant les ingrédients qui nourrissent ces régions. Les invités sont invités à se plonger dans la culture et les saveurs des tribus grâce à leurs créations culinaires sincères. C'est une aventure sensorielle où la nourriture devient une porte d'entrée vers l'exploration culturelle.

À la suite du séisme du 3 avril à Hualien, le gouvernement taïwanais a rapidement mis en œuvre des mesures de rétablissement, et tous les grands aéroports, ports, chemins de fer, chemins de fer à grande vitesse et systèmes de métro de Taïwan fonctionnent normalement. Hualien et Taïwan invitent les voyageurs à venir explorer la beauté naturelle et l'hospitalité qui s'y trouvent.

Joignez-vous à nous au Festival solaire de Taïwan pour vivre une expérience estivale inoubliable! Pour en savoir plus, visitez le site summerfestival.taiwan.net.tw

