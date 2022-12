GATINEAU, QC, le 8 déc. 2022 /CNW/ - Une nouvelle exposition coproduite par le Musée canadien de l'histoire et Bibliothèque et Archives Canada (BAC) permet au public de découvrir de nombreux trésors hors du commun et qui sont rarement exposés.

En visitant Inattendu! Trésors surprenants de Bibliothèque et Archives Canada, le public pourra y voir 36 artéfacts des collections de Bibliothèque et Archives dont des cartes, des peintures, des dessins, des gravures, des photographies, des livres rares, des documents classifiés, des livres de codes, des journaux intimes et une partition de musique. Trois artéfacts des collections du Musée de l'histoire ont été ajoutés à la présentation afin d'étoffer le récit de l'exposition.

S'articulant autour de trois thèmes, merveilles, secrets et mystères, l'exposition révèle les histoires remarquables qui se cachent derrière la sélection variée d'artéfacts hors du commun, provenant de toutes les régions du Canada et couvrant quatre siècles d'histoire. En allant au-delà des apparences, le public en apprendra davantage sur les précieuses histoires qu'ils ont à raconter.

Les visiteurs et les visiteuses apprendront par exemple que Beethoven, l'un des plus illustres compositeurs au monde, a composé une mélodie pour un professeur de musique de Québec et pourront même entendre un enregistrement de l'œuvre en admirant le précieux manuscrit. Le public aura également accès à des documents datant de 1945, truffés de noms de code et d'instructions, révélant un réseau d'espionnage soviétique sophistiqué qui a opéré au Canada. Remis aux autorités canadiennes par le transfuge russe Igor Gouzenko, ces documents et la révélation qu'ils représentent à l'époque signalent le début de la guerre froide.

« Le Musée de l'histoire est fier d'avoir collaboré avec Bibliothèque et Archives Canada à la conception de cette exposition qui met en valeur d'importants fragments de notre passé, a confié Caroline Dromaguet, présidente-directrice générale du Musée canadien de l'histoire. C'est pour nous une joie de faire découvrir quelques-uns des artéfacts incomparables que nos deux institutions conservent et le public sera sans doute surpris d'apprendre que de tels objets se trouvent dans nos collections nationales respectives. »

« En cette année qui marque le 150e anniversaire des Archives nationales du Canada, BAC est très heureux de pouvoir rendre accessibles des archives et des œuvres publiées inédites et surprenantes au public canadien, par le biais de cette exposition exceptionnelle, a ajouté Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada. Notre collaboration continue avec le Musée nous fournit de précieuses occasions de combiner nos forces pour mettre en lumière l'importance de la préservation et de la conservation de notre patrimoine, et de faire connaître notre histoire. »

Cette exposition est le résultat d'un accord de partenariat établi entre le Musée de l'histoire et Bibliothèque et Archives Canada afin de donner aux visiteurs et aux visiteuses du Musée un accès sans précédent à certains des documents fondateurs du Canada, tout en leur permettant de remplir leur mandat d'institutions de la mémoire nationale.

Inattendu! Trésors surprenants de Bibliothèque et Archives Canada, une exposition à voir en famille, est présentée au Musée canadien de l'histoire du 9 décembre au 26 novembre 2023.

À propos du Musée canadien de l'histoire

Situé sur les rives de la rivière des Outaouais à Gatineau, au Québec, le Musée canadien de l'histoire attire plus de 1,2 million de personnes chaque année. Le rôle principal du Musée est d'accroitre la connaissance, la compréhension et le degré d'appréciation de la population à l'égard d'évènements, d'expériences, de personnalités et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité canadiennes, tout en la sensibilisant à l'histoire du monde et aux autres cultures. Le travail du Musée canadien de l'histoire est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, en plus de servir de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez museedelhistoire.ca

