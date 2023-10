Découverte de 1 365 plants de cannabis non destinés à la consommation personnelle

RÉGION DE WATERLOO, ON, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Une plantation de 1 365 plants de cannabis a attiré l'attention des policiers. Des fouilles plus poussées ont mené à la découverte de différentes autres drogues, dont de la cocaïne, des méthamphétamines, de la MDMA, des champignons hallucinogènes et du haschisch, et de plusieurs types d'armes à feu. Au bout du compte, de nombreuses arrestations ont été effectuées.

Le détachement de Kitchener de la GRC a lancé le projet O COSMOS et, à la suite d'une enquête approfondie, a exécuté trois mandats, entre le 2 août 2023 et le 11 août 2023, en collaboration avec le détachement du comté de Shelbourne de la Police provinciale de l'Ontario et du service de police régional de Waterloo. Les mandats ont été exécutés à divers endroits dans le canton de Melanchthon, la ville de Kitchener et le canton de Wilmot.

Au total, six personnes ont été arrêtées dans les trois endroits. Un total de 1 365 plants de cannabis ont été découverts sur une propriété du canton de Melanchthon. De plus, 88 grands sacs de cannabis séché ont été saisis au même endroit.

De nombreuses saisies de drogue et d'armes à feu ont également eu lieu sur trois autres propriétés, notamment :

Plus de 200 kg de cannabis séché

Plus de 60 kg de psilocybine

6,25 kg de haschisch

72 kg de produits comestibles du cannabis

4 g de cocaïne

914 g de méthamphétamine

936 g de MDMA

Une arme de poing Glock 9 mm avec 2 chargeurs remplis

Une carabine de calibre 22

Deux répliques d'arme à feu

Des accusations ont été portées contre les personnes suivantes :

Em Kha Khuong (37 ans) Thanh Hien Hong (40 ans) et Tuong Nguyen (39 ans) ont été accusés des infractions suivantes :

Trois chefs d'accusation de possession d'une substance inscrite à l'annexe 1 en vue d'en faire le trafic, en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Possession d'une substance inscrite à l'annexe 3 en vue d'en faire le trafic, en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Possession non autorisée d'une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte, en violation de l'article 88 du Code criminel

Possession d'un dispositif ou de munitions prohibés, en violation de l'article 88 du Code criminel

Les personnes suivantes ont également été accusées :

Thi Ty DO (71 ans)

Possession à des fins de distribution, en violation de l'article 9(2) de la Loi sur le cannabis

Possession en vue de faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1, en violation de l'article 5(2)

de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Possession en vue de faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 3 (psilocybine), en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Duc Duy Hoang (45 ans)

Possession à des fins de distribution, en violation de l'article 9(2) de la Loi sur le cannabis

Possession en vue de faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1, en violation de l'article 5(2)

de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Possession en vue de faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 3 (psilocybine), en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

George Gobran (53 ans)

Possession à des fins de distribution, en violation de l'article 9(2) de la Loi sur le cannabis

Possession en vue de faire le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1, en violation de l'article 5(2)

de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Possession d'une substance réglementée (cocaïne) inscrite à l'annexe 1, en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Em Kha Khuong, Thanh Hien Hong et Tuong Nguyen ont été placés en détention. Thi Ty DO doit comparaître devant les tribunaux au 85, rue Frederick, à Kitchener, le 6 octobre 2023. Duc Duy Hoang et George Gobran doivent comparaître le 27 octobre 2023.

Le détachement de Kitchener de la GRC souhaite remercier le service de police régional de Waterloo et le détachement du comté de Shelbourne de la Police provinciale de l'Ontario pour leur collaboration dans le cadre de cette enquête.

« La GRC, en collaboration avec le Service de police régional de Waterloo et de la Police provinciale de l'Ontario, contribue une fois de plus à mettre fin aux activités illégales qui se déroulent dans de nombreuses collectivités. Nous sommes heureux de pouvoir assurer la sécurité de nos collectivités en saisissant à la fois des drogues et des armes à feu d'un autre groupe affilié au crime organisé. Ces résultats témoignent des efforts et de l'engagement continu de la GRC et de nos partenaires à l'égard de la sécurité publique. »

Inspecteur Lucio De Simone

Officier responsable du détachement de Kitchener

Twitter : @GRCONT

Facebook : GRC.Ontario

Instagram : grcontario

YouTube : GRCRCMPPOLICE

Site Web : GRC en Ontario

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Division O de la GRC (Ontario), Communications et relation avec les médias, Courriel : [email protected]