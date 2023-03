Déclenchement de la grève le 28 mars chez Autobus Gérald Séguin

LAVAL, QC, le 15 mars 2023 /CNW/ - Le mardi 28 mars prochain, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire Gérald Séguin-CSN déclencheront la grève. Réunis en assemblée générale le mardi 21 février dernier, ils ont adopté à 97 %, par voie de scrutin secret, une banque de 14 jours de grève à exercer au moment jugé opportun.

Environ 1 500 élèves seront privés de service dans les établissements sous la responsabilité de la Commission scolaire Lester B. Pearson, le Centre de services scolaire des Mille-Îles, celui de Montréal et de Marguerite-Bourgeoys. Seront également touchés par cet arrêt de travail : l'École Le Sommet, le Collège Beaubois, le Pensionnat du Saint-Nom-de Marie, le Cégep de Saint-Laurent et l'Université McGill, tous desservis par le transporteur.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire Gérald Séguin-CSN regroupe environ 120 personnes qui sont affiliées à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN).

La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN regroupe près de 100 000 membres issus de tous les secteurs d'activité, répartis au sein de quelque 400 syndicats à Montréal, à Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

