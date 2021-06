OTTAWA, ON, le 24 juin 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, et le ministre des Transports, Omar Alghabra, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante à la suite de la publication du rapport du gouvernement du Canada intitulé Tragédie du vol PS752 d'Ukraine International Airlines : Analyse des faits :

« Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a publié un rapport qui confirme que les autorités civiles et militaires de l'Iran, par leurs décisions, leurs actions et leurs omissions, sont entièrement responsables de l'abattage du vol PS752, qui a tragiquement coûté la vie à 176 personnes innocentes, dont 55 citoyens canadiens, 30 résidents permanents et de nombreuses autres personnes ayant des liens avec le Canada. Le rapport met en lumière l'imprudence et l'incompétence des autorités iraniennes ainsi que leur mépris total pour la vie humaine. Il affirme également que le compte rendu officiel des événements fourni par l'Iran est trompeur et superficiel, et qu'il ignore délibérément des facteurs clés. Cela confirme l'avis du Canada selon lequel les actions et les omissions de l'Iran en ce qui concerne le vol PS752 constituent une violation de ses obligations en vertu du droit international.

« Le rapport a été produit par l'équipe d'enquête canadienne d'examen et d'évaluation, sous la direction de l'ancien directeur adjoint du SCRS, Jeff Yaworski. Le gouvernement a créé l'Équipe d'enquête en octobre 2020 et lui a confié le mandat de compiler et d'analyser tous les renseignements disponibles sur le vol PS752. Ce travail s'inscrit dans les vastes efforts que le Canada déploie pour mettre au jour la vérité sur ce qui s'est passé et obliger les auteurs à rendre des comptes.

« Selon le rapport, les autorités iraniennes ont placé des systèmes de défense aérienne en état d'alerte près d'un aéroport civil en omettant de prendre des mesures de protection comme fermer l'espace aérien au-dessus de Téhéran ou aviser les compagnies aériennes. Tous les avions qui ont transité par l'aéroport de Téhéran cette nuit-là étaient en danger, dont quatre avions civils qui ont décollé immédiatement avant le vol PS752 et qui transportaient des centaines de passagers vers de grands carrefours internationaux. En fait, en se fondant sur la totalité des renseignements disponibles, l'Équipe d'enquêtea conclu que l'Iran avait poursuivi de multiples cibles sans pouvoir faire la distinction entre les avions de passagers et les menaces légitimes.

« Les familles et les proches des victimes méritent une explication complète de la décision dangereuse et délibérée de l'Iran de garder son espace aérien ouvert, ainsi qu'un compte rendu complet des procédures d'entraînement et des procédures de commandement et de contrôle des opérations antiaériennes de l'armée iranienne. L'Iran n'a pas remédié aux nombreuses lacunes relevées par l'Équipe d'enquête.

« L'Iran doit également rendre compte de la dissimulation qui a suivi l'abattage du vol PS752, y compris la destruction au bulldozer du site de l'écrasement avant l'arrivée des enquêteurs. L'Iran doit encore ces réponses aux proches des victimes afin qu'ils puissent tourner la page. Il doit également ces réponses au monde entier, car sans elles, aucun pays, aucune compagnie aérienne ni aucun passager ne peut avoir confiance dans la sécurité de l'espace aérien iranien.

« Le Canada cherchera résolument à obtenir des réparations complètes pour l'abattage de l'avion et pour le préjudice que l'Iran a causé aux victimes et à leurs familles. Il va, entre autres, demander un compte rendu complet des événements qui ont eu lieu, une transparence totale concernant les poursuites criminelles en cours et des garanties concrètes de la part de l'Iran que des mesures ont été prises pour qu'une telle tragédie ne se reproduise plus. Le Canada prendra également des mesures pour demander à l'Iran de rendre des comptes dans les tribunes internationales.

« De plus, nous continuerons de travailler avec nos partenaires internationaux en vue d'améliorer les protocoles d'enquête applicables aux situations d'abattage d'avion, et de faire progresser l'initiative sur la sécurité aérienne afin de mieux protéger les passagers contre les risques liés aux vols dans les zones de conflit ou à proximité de celles-ci.

« Aux familles et aux proches des victimes : nous ne manquerons jamais à notre engagement de vous donner les réponses que vous méritez, et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour que justice soit faite. Notre pays est là pour vous soutenir durant cette période déchirante, et nous continuerons d'honorer la mémoire de ceux que nous avons perdus. »

