Ottawa, ON, le 22 mars 2026 /CNW/ - La ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Mandy Gull-Masty, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, nous reconnaissons que certaines Premières Nations au Canada continuent de faire face à des difficultés pour accéder à l'eau potable. Cela nous rappelle pourquoi il est si important de travailler ensemble pour garantir l'accès à l'eau potable aux communautés d'aujourd'hui et aux générations futures.

Nous devons honorer les forces, les savoirs et les enseignements qui guident ce travail. Depuis des milliers d'années, les femmes autochtones jouent un rôle essentiel en matière d'eau et de bien-être communautaire. Bien que les politiques coloniales aient perturbé bon nombre de ces rôles, nous restons déterminés à aider les communautés à se réapproprier et à renforcer ce savoir. Conformément au thème de la Journée mondiale de l'eau des Nations Unies de cette année, « L'eau et le genre », nous rendons hommage au leadership des femmes autochtones dans la promotion de la gestion responsable de l'eau et la construction de communautés fortes et résilientes.

Partout au pays, je vois des femmes diriger les travaux, planifier et gérer les réseaux d'approvisionnement en eau, former de nouveaux opérateurs, orienter les projets communautaires et façonner les décisions à long terme concernant les terres et l'eau. Les femmes apportent également leur contribution par le mentorat, le partage des connaissances et les enseignements culturels qui renforcent le lien entre l'eau et la vie communautaire. Leur travail apporte attention, expertise et continuité à des initiatives complexes liées à l'eau.

À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, je rends hommage aux Aînés, aux gardiens du savoir, aux opérateurs des réseaux d'eau, aux techniciens, aux dirigeants et aux jeunes qui protègent l'eau chaque jour. Ensemble, nous continuerons à faire progresser les efforts visant à garantir une eau potable sûre et propre dans les communautés des Premières Nations.

J'ai également l'intention de présenter un projet de loi sur l'eau potable pour les Premières Nations au printemps 2026.

Travaillons ensemble pour garantir l'accès à l'eau potable

Grâce aux efforts déployés par les Premières Nations partout au Canada, avec le soutien de Services aux Autochtones Canada, 151 avis à long terme concernant l'eau potable ont été levés dans les réseaux publics, et plus de 320 avis à court terme ont pu être levés avant de devenir des avis à long terme. Des plans d'action complets ont été mis en place dans chaque communauté faisant l'objet d'un avis à long terme concernant l'eau potable afin de résoudre ces problèmes dès que possible.

Investissements en cours

Le budget de 2025 a annoncé un investissement de 2,3 milliards de dollars sur trois ans, à compter de 2026-2027, pour renouveler le Programme amélioré d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées des Premières Nations. Ces investissements continueront d'aider les Premières Nations à faire face aux risques critiques pour la santé et la sécurité liés à l'eau potable en maintenant les progrès réalisés dans le cadre d'environ 800 projets en cours, notamment ceux visant à mettre fin aux avis restants et à en prévenir de nouveaux. »

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SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, [email protected]