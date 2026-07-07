Déclaration sur la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience

ANKARA, Türkiye, le 7 juill. 2026 /CNW/ - « Nous, les dirigeants du Canada, de l'Albanie, de la Belgique, de la Grèce, de la Lettonie, du Luxembourg, de la Roumanie, de la la Türkiye et de l'Ukraine, réunis à l'occasion du Sommet de l'OTAN à Ankara, annonçons aujourd'hui notre intention d'établir la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience (la Banque).

Alors que les Alliés accroissent leurs investissements dans le secteur de la défense, élargissent les capacités de l'industrie et accélèrent la production d'équipement crucial, nous reconnaissons la nécessité de mobiliser à grande échelle des capitaux publics et privés pour donner suite à nos priorités sur le plan de la défense, de la sécurité et de la résilience.

Nous affirmons notre engagement commun à travailler ensemble pour établir la Banque. La négociation réussie des articles de convention à Montréal a permis de franchir l'étape nécessaire pour que nous puissions aller de l'avant ensemble.

En tablant sur de solides assises en matière de crédit, la Banque vise à élargir l'accès aux capitaux, à réduire les frais de financement et à favoriser l'expansion des capacités industrielles dans les pays membres. Nous tenons à souligner que la Banque vise à compléter, et non pas à dupliquer, les autres instruments nationaux et multilatéraux qui visent à accroître la production de défense.

Nous nous engageons à faire preuve du leadership nécessaire pour faire progresser l'établissement de la Banque avec la rapidité qu'exige le contexte géopolitique actuel afin que la Banque entame ses activités dès 2027. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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