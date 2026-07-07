MISE À JOUR - Le mardi 7 juillet 2026

OTTAWA, ON, le 7 juill. 2026 /CNW/ -Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Ankara (Türkiye)



9 h 30 Le premier ministre arrivera à Ankara, en Türkiye.





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Prise d'images pool



11 h 00 Le premier ministre rencontrera le président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan.





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Prise d'images pool au début de la rencontre



14 h 30 Le premier ministre rencontrera le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.





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17 h 15 Le premier ministre rencontrera le premier ministre des Pays-Bas, Rob Jetten.





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18 h 20 Le premier ministre rencontrera le chancelier d'Allemagne, Frederich Merz, et le premier ministre de la Norvège, Jonas Ghar Støre.





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20 h 10 Le premier ministre arrivera à une réception tenue par le président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan.





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Diffuseur hôte



20 h 20 Le premier ministre participera à la photo de famille du Sommet de l'OTAN 2026.





Note à l'intention des médias :

Photographes hôtes seulement



20 h 30 Le premier ministre assistera à un dîner tenu par le président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan.





Fermé aux médias





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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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