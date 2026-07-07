MISE À JOUR - Le mardi 7 juillet 2026

English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

07 juil, 2026, 09:04 ET

OTTAWA, ON, le 7 juill. 2026  /CNW/ -Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Ankara (Türkiye)


9 h 30             

Le premier ministre arrivera à Ankara, en Türkiye.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

 


11 h 00         

Le premier ministre rencontrera le président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

 


14 h 30         

Le premier ministre rencontrera le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

 


17 h 15         

Le premier ministre rencontrera le premier ministre des Pays-Bas, Rob Jetten.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

 


18 h 20         

Le premier ministre rencontrera le chancelier d'Allemagne, Frederich Merz, et le premier ministre de la Norvège, Jonas Ghar Støre.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

 


20 h 10         

Le premier ministre arrivera à une réception tenue par le président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan.



Note à l'intention des médias :

  • Diffuseur hôte

 


20 h 20         

Le premier ministre participera à la photo de famille du Sommet de l'OTAN 2026.



Note à l'intention des médias :

  • Photographes hôtes seulement

 


20 h 30         

Le premier ministre assistera à un dîner tenu par le président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan.



Fermé aux médias


Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada