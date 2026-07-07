Déclaration commune sur le lancement des négociations d'un accord de libre-échange entre le Canada et la Türkiye

ANKARA, Türkiye, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

« À l'occasion de la rencontre entre le premier ministre Mark Carney et le président Recep Tayyip Erdoğan en marge du Sommet de l'OTAN qui se tient à Ankara, en Türkiye, le 7 juillet 2026, les dirigeants ont le plaisir d'annoncer le lancement des négociations en vue d'un accord de libre-échange entre le Canada et la Türkiye.

Au début du mois de juin 2026, les ministres du commerce Bolat et Sidhu ont publié une déclaration ministérielle conjointe sur le partenariat économique dans laquelle était annoncé le lancement de discussions exploratoires en vue d'un accord de libre-échange global. Cette annonce reflétait l'ambition commune et la reconnaissance du potentiel lié à l'approfondissement du partenariat économique entre le Canada et la Türkiye.

Le Canada et la Türkiye franchissent maintenant une nouvelle étape en annonçant officiellement le lancement de négociations en vue d'un accord de libre-échange global, moderne et mutuellement avantageux. Le resserrement de la coopération économique favorisera la croissance économique, stimulera la création d'emplois, renforcera la compétitivité, consolidera les chaînes d'approvisionnement et aidera nos entreprises à prospérer dans une économie mondiale de plus en plus dynamique.

Au cours des prochains mois, les équipes techniques des deux pays entreprendront les travaux nécessaires pour définir la portée et l'ambition de l'accord et préparer la première série de négociations. Les deux gouvernements se réjouissent de travailler ensemble en vue de conclure un accord de grande qualité qui renforcera le partenariat entre le Canada et la Türkiye et créera de nouvelles perspectives de prospérité pour les entreprises, les travailleurs et les citoyens des deux pays. »

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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