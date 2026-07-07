Compte rendu - Le premier ministre Carney rencontre le président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan

ANKARA, Türkiye, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, en marge du Sommet de l'OTAN de 2026 qui se tient à Ankara, en Türkiye.

Le premier ministre Carney a remercié le président Erdoğan d'avoir accueilli le sommet en Türkiye. Les dirigeants ont mis l'accent sur les principales priorités de l'OTAN, notamment le renforcement des capacités industrielles de défense au sein de l'Alliance, l'intensification des efforts en matière de dissuasion et de défense collective, ainsi que le soutien à l'Ukraine face à la guerre d'agression menée par la Russie.

Les dirigeants ont évoqué la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience et souligné son potentiel pour renforcer les capacités industrielles de défense et la résilience des Alliés. Le premier ministre Carney a salué le soutien de la Türkiye à la Banque et a souligné le rôle de cette dernière dans le renforcement de la production de défense des Alliés.

Le premier ministre et le président ont exprimé leur intérêt pour un resserrement des partenariats dans les domaines de la défense, des minéraux critiques, de l'énergie et des technologies de pointe, notamment l'aérospatiale. À cet égard, les dirigeants se sont réjouis du lancement des négociations en vue d'un accord de libre-échange global entre le Canada et la Türkiye. Le commerce bilatéral entre le Canada et la Türkiye ayant atteint 4,3 milliards de dollars en 2025, cet accord ouvrira d'importantes perspectives pour les entreprises, les travailleurs et les investisseurs des deux pays.

Les dirigeants ont évoqué l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Le premier ministre Carney a salué les initiatives diplomatiques de la Türkiye face à l'agression continue de la Russie contre l'Ukraine, notamment ses efforts pour faciliter le dialogue, son engagement humanitaire et les échanges de prisonniers.

Le premier ministre Carney et le président Erdoğan ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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