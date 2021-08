OTTAWA, ON, le 10 août 2021 /CNW/ - Honorer l'engagement du Canada envers la Nation métisse et travailler en collaboration avec celle-ci pour améliorer la sécurité et le bien-être des membres de la Nation métisse est essentiel pour promouvoir la réconciliation.

Aujourd'hui, Melanie Omeniho, présidente des Femmes Michif Otipemisiwak, et l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont signé la Déclaration Canada - Les Femmes Michif Otipemisiwak. Cette déclaration historique entre le gouvernement du Canada et l'organisation nationale représentant les femmes de la Nation métisse favorise la collaboration des parties pour faire progresser les priorités des femmes et des filles de la Nation métisse.

Cette entente permettra d'officialiser la relation existante avec Les Femmes Michif Otipemisiwak et de coordonner une approche visant à assurer la sécurité et le bien-être des femmes et des filles de la Nation métisse en déterminant avec les ministères fédéraux les domaines prioritaires en matière de politiques qui correspondent à leurs besoins. La déclaration cerne le besoin d'une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) qui est intersectionnelle et adaptée sur le plan culturel pour favoriser ces priorités.

Le travail entrepris par le biais de la déclaration serait complémentaire au travail accompli pour mettre en œuvre le Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Aujourd'hui, Les Femmes Michif Otipemisiwak ont également ajouté leur contribution, intitulée Weaving Miskotahâ, au Plan d'action national.

Avec la signature de la Déclaration Canada - Les Femmes Michif Otipemisiwak, le gouvernement du Canada et Les Femmes Michif Otipemisiwak continueront à renforcer la relation de nation à nation et à travailler en partenariat pour résoudre les nombreux problèmes qui touchent les femmes et les filles de la Nation métisse.

Citations

« La Déclaration Canada - Les Femmes Michif Otipemisiwak représente l'engagement du Canada à promouvoir une réconciliation significative avec les femmes et les filles de la Nation métisse. Cette déclaration n'a pu être réalisée que grâce au dévouement de la présidente Omeniho et LFMO et à leur engagement indéfectible à faire progresser les priorités des femmes et des filles de la Nation métisse. Grâce à cette déclaration et à notre collaboration au Plan d'action national, nous continuerons à travailler ensemble pour assurer la sécurité et le bien-être des femmes et des filles métisses. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Il s'agit d'un jour important pour les femmes et les filles de la Nation métisse de tout le pays. En reconnaissant la nécessité d'aborder les enjeux d'une ACS+ qui est intersectionnelle et adaptée sur le plan culturel, la Déclaration Canada - Les Femmes Michif Otipemisiwak contribuera à favoriser les priorités des femmes et des filles de la Nation métisse partout au Canada en se concentrant sur leurs besoins particuliers. »

L'honorable Daniel Vandal, c.p., député

Ministre des Affaires du Nord

« Aujourd'hui est un jour historique pour Les Femmes Michif Otipemisiwak (LFMO) et les femmes, les filles et les personnes de sexe différent de toute la mère patrie de la Nation métisse. La signature de cette déclaration, dans l'esprit et l'intention de réconciliation, officialise une entente respectueuse entre le Canada et LFMO pour assurer des approches fondées sur les distinctions dans les domaines prioritaires ayant un impact sur les femmes métisses. »

Présidente Omeniho,

Les Femmes Michif Otipemisiwak

Faits en bref

Les Femmes Michif Otipemisiwak sont la voix nationale qui défend les intérêts des femmes et des filles de la Nation métisse et qui crée les conditions nécessaires à l'établissement de communautés métisses saines et dynamiques dans toute la mère patrie.

La Déclaration Canada - Les Femmes Michif Otipemisiwak cerne les domaines prioritaires pour les mesures stratégiques entre le Canada et la Nation métisse dans l'optique d'une ACS+, qui est un processus analytique utilisé pour évaluer les inégalités systémiques. Ce processus aide également à comprendre la façon dont les expériences des femmes, des hommes et des personnes 2ELGBTQQIA+ diffèrent, et la façon dont les politiques, les programmes et les initiatives ont une incidence différente sur eux.

cerne les domaines prioritaires pour les mesures stratégiques entre le Canada et la Nation métisse dans l'optique d'une ACS+, qui est un processus analytique utilisé pour évaluer les inégalités systémiques. Ce processus aide également à comprendre la façon dont les expériences des femmes, des hommes et des personnes 2ELGBTQQIA+ diffèrent, et la façon dont les politiques, les programmes et les initiatives ont une incidence différente sur eux. Le 3 juin 2021, le groupe de travail principal composé de représentants autochtones, fédéraux, provinciaux et territoriaux a publié le Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées : Mettre un terme à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones .

. Les objectifs des différents volets du Plan d'action national provenant des partenaires des Premières Nations, inuits, métis, 2ELGBTQQIA+, fédéraux, provinciaux et territoriaux, visent à réaliser un changement transformateur afin de mettre fin à la tragédie nationale des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.

Liens connexes

Les Femmes Michif Otipemisiwak

Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées : Mettre un terme à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones

Restez branchés

Participez à la conversation sur les peuples autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Twitter : @CouronneAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Ani Dergalstanian, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, 819-997-0002; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]; Antoine Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Daniel Vandal, Ministre des Affaires du Nord, 819-953-1153; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]; Adrienne Vaupshas, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]