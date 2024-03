Déclaration - Services aux Autochtones Canada et la Société canadienne d'hypothèques et de logement réaffirment leur engagement pour améliorer le logement des Premières Nations

OTTAWA, ON, le 19 mars 2024 /CNW/ - La ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, et le ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ont publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Disposer d'un foyer sûr est essentiel pour aider les Premières Nations à construire la vie qu'elles souhaitent pour elles-mêmes, leurs familles et leurs communautés. Nous savons qu'il reste du travail à faire pour que toutes les Premières Nations aient accès à des logements abordables et de qualité, et nous sommes déterminés à travailler avec nos partenaires pour que cela devienne une réalité. Aujourd'hui, nous avons accueilli favorablement le rapport de la vérificatrice générale du Canada sur Le logement dans les collectivités des Premières Nations. Nous acceptons toutes les recommandations. Ce rapport souligne l'importance d'accorder la priorité au logement des Premières Nations, en nous incitant à nous concentrer sur les questions cruciales qui nous aideront à nous attaquer efficacement aux problèmes persistants.

Des décennies de racisme anti-autochtone persistant et de financement discriminatoire par les gouvernements successifs ont conduit à l'écart actuel en matière de logement dans les réserves des Premières Nations. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a considérablement augmenté les investissements dans le logement. Au 31 décembre 2023, ce financement aura permis aux Premières Nations de construire et de rénover près de 34 000 logements dans les réserves, dont 22 000 sont déjà terminés.

Bien que des progrès importants aient été réalisés, ce rapport nous rappelle qu'il reste encore du travail à faire. Les dirigeants, les communautés et les organisations des Premières Nations sont les mieux placés pour savoir quels sont les besoins de leurs communautés et comment y répondre. Dans un esprit d'autodétermination et de réconciliation, ce gouvernement suivra leur exemple et soutiendra leurs projets de logement afin que davantage de maisons soient construites dans les réserves à travers le pays.

C'est pourquoi nous changeons notre façon d'aborder la question du logement dans les Premières Nations et que l'Assemblée des Premières Nations, le Comité des chefs sur le logement et l'infrastructure, Services aux Autochtones Canada, la Société canadienne d'hypothèques et de logement et Infrastructure Canada ont collaboré à l'élaboration de la Stratégie nationale sur le logement et les infrastructures connexes des Premières Nations. Cette stratégie porte sur les nouvelles constructions et les réparations, ainsi que sur la nécessité d'un financement suffisant, prévisible et durable, afin que les Premières Nations puissent prendre en charge le contrôle, la gestion et l'entretien des logements.

Des accords ont été signés avec la First Nations Capital and Infrastructure Agency of Saskatchewan (FNCIAS) ainsi qu'avec la Confederacy of Mainland Mi'kmaq (CMM). Il s'agit des premières étapes qui permettront aux Premières Nations de répondre aux besoins particuliers de leurs communautés en fournissant des services de logement de manière indépendante.

Tout le monde au Canada mérite d'avoir un endroit sûr et abordable qu'ils considèrent comme leur foyer. Ce gouvernement fédéral travaille en collaboration avec les Premières Nations pour s'assurer qu'elles disposent des outils nécessaires à la mise en place de solutions de logement dirigées par les communautés et adaptées à leur culture. »

