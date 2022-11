OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 15 nov. 2022 /CNW/ - La ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Services aux Autochtones Canada (SAC) a reçu le rapport du vérificateur général du Canada intitulé "Gestion des urgences dans les collectivités des Premières Nations" publié plus tôt aujourd'hui.

La santé, la sécurité et le bien-être des communautés des Premières Nations demeurent notre principale priorité partagée avec nos partenaires. Les sept recommandations formulées dans le rapport à l'intention de Services aux Autochtones Canada mettent en évidence des lacunes importantes et critiques qui doivent être comblées - tant pour répondre aux urgences que pour s'y préparer. Le ministère accueille et accepte toutes ces recommandations, dont plusieurs s'alignent sur les travaux en cours pour améliorer les services de gestion des urgences dans les réserves.

Les communautés des Premières Nations sont en première ligne et sont davantage exposées aux menaces que représentent les dangers naturels, qu'il s'agisse d'inondations, de feux de forêt ou de phénomènes météorologiques extrêmes. Nous l'avons vu avec les inondations et les incendies majeurs et désastreux en Colombie-Britannique, les inondations répétées au Manitoba et les ouragans qui touchent la région de l'Atlantique. Avec les changements climatiques, ces menaces ne font qu'augmenter en fréquence et en gravité. Nous savons que nous devons agir maintenant.

Services aux Autochtones Canada est en train d'élaborer un plan d'action complet non seulement pour donner suite aux recommandations du rapport, mais aussi pour s'assurer que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir les Premières Nations dans leurs efforts pour gérer les urgences qui touchent leurs communautés. Ce travail est guidé par des principes clés, dont les suivants :

La participation des Premières Nations à leur propre planification et à l'intervention en matière de gestion des urgences est de la plus haute importance.

Les Premières Nations sont des partenaires égaux et à part entière dans les décisions qui touchent leurs propres communautés.

Services aux Autochtones Canada soutient l'élaboration de modèles de prestation de services dirigés par les Premières Nations, qui reflètent les besoins et les priorités déterminés par les communautés, ainsi que le droit inhérent à l'autodétermination. En outre, nous poursuivons nos efforts en matière de transfert de services aux Premières Nations, y compris les programmes de gestion des urgences. Nous reconnaissons également l'importance du lien spirituel avec la terre et des connaissances traditionnelles pour faire progresser l'adaptation aux changements climatiques, ce qui aidera à protéger les Premières Nations contre les dangers climatiques à l'avenir.

Je remercie la vérificatrice générale pour son rapport et ses recommandations. Les lacunes en matière de prévention, de coordination et d'intervention d'urgence dans les communautés des Premières Nations demeurent, mais nous sommes déterminés à les combler et à faire le travail nécessaire pour assurer la sécurité des communautés. Par-dessus tout, ce travail doit être mené en véritable partenariat avec les Premières Nations et tous les ordres de gouvernement, et en veillant à ce que la participation de tous soit égale et que des ressources équitables soient disponibles. »

Restez branchés

Participez à la conversation sur les peuples autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @GCAutochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Alison Murphy, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]