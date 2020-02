Déclaration - Semaine nationale de sensibilisation envers les résidents, édition 2020 : le moment idéal pour réfléchir aux défis et aux possibilités liés à la formation médicale

OTTAWA, le 10 févr. 2020 /CNW/ - À l'approche de la Semaine nationale de sensibilisation envers les résidents (10 au 14 février), l'AMC souhaite souligner la contribution des plus de 10 000 médecins résidents qui, partout au pays, fournissent des soins à leurs concitoyens.

La résidence n'est pas toujours une étape facile dans la carrière d'un médecin. Lors du plus récent sondage de l'AMC sur la santé des médecins, plus de médecins résidents que de médecins en exercice ont déclaré souffrir d'épuisement professionnel et de dépression. Trop souvent, ils doivent travailler alors qu'ils sont malades ou en détresse psychologique, et leur milieu d'exercice manque de collégialité. Or, ces facteurs jouent un rôle déterminant dans la santé et le bien-être des médecins résidents. C'est pourquoi nous devons unir nos forces afin de créer des environnements propices à leur épanouissement.

C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles l'AMC est fière de collaborer avec Médecins résidents du Canada (MRC) et d'investir dans des programmes comme le programme de résilience de MRC. Ensemble, nous allons examiner quelles autres mesures peuvent et doivent être adoptées pour améliorer la situation.

Prenons maintenant un moment pour souligner le travail des médecins résidents, qui incarnent l'avenir de la profession, et remercions-les pour leur dévouement et leur travail assidu.



Dr Sandy Buchman

Président, Association médicale canadienne

