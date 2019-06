Déclaration - Saison de la Fierté 2019 - célébrations et culture

OTTAWA, le 13 juin 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2, le député Randy Boissonnault, a fait la déclaration suivante :

« La saison de la Fierté nous invite à réfléchir aux triomphes de notre passé, aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et à l'optimisme que nous avons pour l'avenir. Pour les personnes et les communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, allosexuelles et bispirituelles, c'est une occasion d'exprimer des valeurs de solidarité, de respect et d'amour.

« Lorsque la saison de la Fierté arrive, on nous rappelle que les Canadiens se sont battus et continueront de travailler fort pour que les personnes LGBTQ2 puissent vivre sans craindre la violence et la persécution. Nous avons fait beaucoup de chemin et il en reste encore beaucoup à faire.

« Alors que nous marquons une année charnière, soit le 50e anniversaire de la décriminalisation de l'homosexualité au Canada, la Fierté nous permet de cheminer ensemble sur la voie de la pleine inclusion tout en continuant à corriger les torts et à bâtir une société plus juste, sécuritaire et équitable.

« C'est pourquoi nous nous sommes engagés à verser 30 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer les groupes de la société civile canadienne qui travaillent à améliorer la vie des personnes LGBTQ2 partout dans le monde. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons récemment amélioré le Rainbow Refugee Assistance Partnership afin de permettre à un plus grand nombre de réfugiés LGBTI de trouver refuge ici au Canada. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, notre gouvernement s'est engagé à verser 20 millions de dollars sur deux ans pour aider à réduire les disparités entre les Canadiens LGBTQ2 et leurs concitoyens - des investissements qui permettront aux organismes communautaires d'apporter des changements concrets dans leurs communautés.

« En cette saison de la Fierté, je vous encourage à prendre part à des célébrations dans votre communauté ou à proximité. Soyez actifs dans votre célébration et dans votre réflexion. Découvrez quelque chose de nouveau au sujet des communautés LGBTQ2 canadiennes et de nos célébrations.

« Je souhaite à tout le monde une heureuse saison de la Fierté en toute sécurité. »

SOURCE Conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Riley Schnurr, Agent de liaison pour les questions LGBTQ2, Bureau du conseiller spécial sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2, 613-992-4524; Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, 613-957-5420

