OTTAWA, ON, le 28 mai 2025 /CNW/ - L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), a fait la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'hygiène menstruelle.

« La Journée de l'hygiène menstruelle nous rappelle l'importance de briser les tabous liés aux menstruations et de reconnaître les conséquences bien réelles de la précarité menstruelle sur la vie des gens.

L'équité menstruelle a également une incidence considérable sur l'économie, car la précarité menstruelle peut nuire à la participation au marché du travail, contribuer à l'absentéisme et limiter la productivité. Par exemple, 15 % des personnes au Canada qui ont leurs menstruations affirment que leur incapacité d'acheter des produits menstruels les empêche de participer à des activités quotidiennes, comme aller à l'école ou au travail. Par l'intermédiaire de Banques alimentaires Canada, nous menons le projet pilote du Fonds d'équité menstruelle afin d'éliminer les obstacles à l'accès aux produits menstruels. Cette initiative vise à faire en sorte que les menstruations ne soient jamais un obstacle à l'éducation ou à l'emploi.

En cette Journée de l'hygiène menstruelle, aidons à sensibiliser le public à ce que signifie réellement l'équité menstruelle. Poursuivons nos efforts pour éliminer la précarité menstruelle au Canada. Joignez-vous à la discussion sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #JHM2025 et contribuez à briser les tabous et à faire de la santé menstruelle une priorité. »

