OTTAWA, ON, le 10 déc. 2023 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a fait la déclaration suivante à l'occasion de la Journée des droits de la personne qui marque également la fin des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe.

« Au cours des 16 derniers jours, le gouvernement du Canada a exhorté l'ensemble de la société à agir collectivement afin de mettre fin à la violence fondée sur le sexe et faire ainsi du Canada un endroit plus sûr. Nous avons commémoré la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 25 novembre, ainsi que la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, le 6 décembre. Ces deux jours-là, des édifices fédéraux d'Ottawa et législatifs de partout au pays ont été illuminés en violet, couleur associée à la sensibilisation à la violence fondée sur le sexe au Canada.

Le 6 décembre, des bouquets de roses blanches ont également été déposés à la Chambre des communes et au Sénat pour commémorer les femmes victimes de la tuerie de Polytechnique Montréal en 1989. J'ai eu l'honneur de participer à une veillée sur la Colline du Parlement en mémoire des victimes et de faire une déclaration à la Chambre des communes.

Aujourd'hui, la Journée internationale pour les droits de la personne marque la dernière journée des 16 jours d'activisme. Elle marque également le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Au cours des 16 derniers jours, le gouvernement du Canada a continué de sensibiliser la population au travail en cours afin de prévenir et de contrer la violence fondée sur le sexe :

Ces exemples illustrent les mesures importantes que nous prenons ensemble pour faire progresser l'égalité des genres et mettre fin à la violence fondée sur le sexe au Canada. Alors que FEGC célèbre son cinquième anniversaire en tant que premier ministère fédéral du Canada dédié à l'avancement des femmes et de l'égalité des genres, nous continuerons à œuvrer pour que les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ soient sur un pied d'égalité afin de construire un pays où chaque personne est valorisée et respectée.

En tant que ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, j'espère que vous avez toutes et tous eu l'occasion de réfléchir à la manière de mettre en pratique le thème de cette année, Écouter. Apprendre. Agir. Alors que la campagne des 16 jours est terminée, je vous encourage à continuer à incarner le thème de cette année, et ce, tous les jours. Nous avons toutes et tous le droit de vivre sans violence ni discrimination. »

