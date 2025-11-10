OTTAWA, ON, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Vendredi, Postes Canada a proposé un plan de transformation exhaustif à l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement. Le plan proposé détaille les mesures importantes que Postes Canada est prête à prendre pour fournir les services dont les Canadiens et les Canadiennes ont besoin, et ce, d'une manière financièrement viable.

Le 25 septembre, le gouvernement a éliminé les obstacles de longue date pour réformer Postes Canada et a demandé à l'entreprise d'apporter des changements concrets adaptés à l'évolution rapide du contexte actuel, qui permettront d'éviter que le service postal devienne à répétition un fardeau pour les contribuables. Ces changements comprennent la conversion des ménages restants aux boîtes postales communautaires, la modernisation du réseau de bureaux de poste, la modification des normes de service pour la poste-lettres et la réduction des frais généraux.

Le plan que propose Postes Canada respecterait également la directive du ministre exigeant que les services postaux demeurent accessibles à toute la population, notamment dans les communautés rurales, éloignées et autochtones.

Le gouvernement a demandé à Postes Canada de soumettre son plan dans un délai de 45 jours, ce que l'organisation a fait vendredi.

Déclaration de Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada

« Le plan exhaustif que nous avons soumis tient compte de nos défis et modernise le service postal afin de soutenir l'économie d'aujourd'hui tout en servant l'ensemble de la population canadienne. Même si notre situation exige que nous avancions rapidement, nous prendrons soin de bien faire les choses et nous serons réceptifs aux commentaires. Les Canadiens et Canadiennes méritent un service postal fort, stable et adapté à leurs besoins en évolution. Leur fournir un tel service est une priorité. »

Maintenant que nous avons déposé notre proposition, nous collaborerons avec le gouvernement pour exécuter notre plan. Postes Canada communiquera les détails de son plan de transformation à la clientèle, au personnel et au grand public une fois qu'il sera finalisé et cautionné.

Principes guidant la transformation de Postes Canada

Alors que Postes Canada s'apprête à moderniser le service postal national, son approche de la transformation sera guidée par cinq grands principes. Ceux-ci représentent l'engagement de Postes Canada envers sa clientèle, son personnel et la population.

Mettre l'accent sur le service

Nous offrirons un service de livraison fiable et abordable à tous les Canadiens et à toutes les Canadiennes et protégerons l'accès aux services postaux essentiels dans les communautés rurales, éloignées et autochtones. Agir de façon réfléchie

Même s'il faut avancer rapidement, nous prendrons soin de bien faire les choses et de limiter l'impact des changements sur les Canadiens et Canadiennes. Traiter le personnel avec respect

Nous traiterons notre personnel de manière juste et respectueuse et la sécurité passera avant tout lorsque nous apporterons des changements. Informer les Canadiens et les Canadiennes

La population, la clientèle, notre personnel et les autres parties intéressées : nous informerons régulièrement les gens des changements qui les touchent, en offrant le meilleur préavis possible. Faire preuve de souplesse

Nous adapterons notre approche en fonction de l'évolution des besoins des Canadiens et Canadiennes.

