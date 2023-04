OTTAWA, ON, le 21 avril 2023 /CNW/ - Cette semaine, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a entamé des négociations par voie de médiation dans le but de conclure une entente équitable avec l'Alliance de la Fonction publique du Canada - Syndicat des employé-e-s de l'impôt (AFPC-SEI) dès que possible.

Malheureusement, l'ARC a tenté de convaincre les parties de retourner à la table pour négocier en personne depuis mardi soir. Entre-temps, les deux parties ont échangé des propositions axées sur des enjeux propres à l'ARC.

Nous demandons à nouveau à l'AFPC-SEI de retourner à la table de négociation pour que nous puissions poursuivre les négociations par voie de médiation. Nous demeurons prêts à avoir des discussions productives en tout temps.

L'ARC est résolue à travailler avec l'AFPC-SEI afin de trouver des domaines susceptibles de compromis et parvenir à une entente qui soit à la fois équitable pour les employés et raisonnable pour les contribuables. C'est le but que nous avons toujours poursuivi.

Plus tôt cette semaine, l'ARC a présenté à l'AFPC-SEI une offre juste et concurrentielle sur les augmentations salariales, qui est conforme à l'offre actuelle faisant l'objet de négociations entre l'AFPC et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, selon les recommandations de la Commission de l'intérêt public indépendante. L'offre de l'ARC comprend une augmentation salariale de 9 % sur trois ans.

Depuis le début, l'ARC s'est engagée à faire preuve de transparence envers les Canadiens en ce qui a trait aux incidences sur les services. Ils peuvent consulter les pages Communiquer avec nous et Incidence des perturbations de travail à l'Agence du revenu du Canada pour plus de renseignements selon l'évolution de la situation.

L'ARC valorise le rôle important que jouent ses employés partout au pays dans la prestation des services aux Canadiens, reconnaît leurs contributions significatives et demeure résolue à conclure une entente à la table de négociation qui soit équitable pour les employés et raisonnable pour les contribuables.

