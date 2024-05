GATINEAU, QC, le 17 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse; l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé; et l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, ont publié aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie :

« La Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie a été initiée en 2004 pour attirer l'attention sur la violence, la haine et la discrimination dont sont victimes les personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers, intersexuées et, en outre, de diverses identités de sexe et de genre (2ELGBTQI+).

Partout dans le monde, et ici chez nous, nous continuons d'assister à des attaques sans précédent contre les droits des personnes 2ELGBTQI+. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada réaffirme son engagement à soutenir les communautés 2ELGBTQI+ qui sont confrontées à la discrimination, à la haine et à la violence en raison de leur orientation sexuelle, leur identité de genre et leur expression de genre.

Nous savons également que l'homophobie, la transphobie et la biphobie continuent d'avoir des effets dévastateurs, augmentant les risques de problèmes en matière de santé mentale, de chômage, d'itinérance et de harcèlement. Nous devons nous unir en tant que société afin d'aller au-delà de la tolérance et progresser vers l'acceptation.

Le thème de cette année « Ne laissons personne de côté : égalité, liberté et justice pour toutes et tous » est un appel à l'unité. Ce n'est que par la solidarité que nous pourrons bâtir un monde sans injustices, où personne ne sera laissé pour compte. Le gouvernement du Canada prend des mesures historiques pour bâtir un avenir plus sûr et plus inclusif pour les communautés 2ELGBTQI+. La seule façon de contrer cette montée de la haine est d'agir ensemble.

Le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+, qui en est à sa deuxième année de mise en œuvre, vise à faire progresser les droits et l'égalité des personnes 2ELGBTQI+. Ce plan contribue à créer un Canada plus équitable pour les communautés 2ELGBTQI+. Il s'appuie sur les efforts visant à remédier aux disparités persistantes auxquelles sont confrontées ces communautés et à bâtir un pays plus sûr et plus inclusif.

Le gouvernement du Canada élabore également le nouveau Plan d'action de lutte contre la haine qui comprend la lutte contre la haine à laquelle sont confrontées les communautés 2ELGBTQI+. Ce nouveau plan d'action comprend des mesures pour contrer les discours haineux et bâtir des communautés plus sûres et plus inclusives. Il s'aligne également avec le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+. Le budget de 2024 proposait que Femmes et Égalité des genres Canada soutienne les organismes à but non lucratif 2ELGBTQI+ en investissant 12 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans, qui seront versés au moyen du Fonds de projets 2ELGBTQI+ pour renforcer et maintenir la résilience des communautés contre la haine et la discrimination. Un investissement de 3 millions de dollars sur deux ans aidera également Femmes et Égalité des genres Canada à répondre aux besoins en matière de sécurité lors des festivals de la Fierté.

Les personnes 2ELGBTQI+ sont également plus exposées à la violence fondée sur le sexe. Le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe constitue un cadre stratégique qui souligne l'engagement coordonné des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en vue de soutenir les victimes et les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe, ainsi que leurs familles. Ce plan décennal vise également à modifier les comportements et les interventions afin de créer un Canada plus sûr pour tout le monde. La contribution fédérale au Plan est la Stratégie fédérale pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe. La Stratégie et le Plan comprennent des mesures visant à contrer la violence fondée sur le sexe subie par les personnes 2ELGBTQI+.

Le gouvernement du Canada est déterminé à réduire les inégalités en matière de santé dans les communautés queer et trans. Il s'agit notamment de financer des programmes adaptés visant à promouvoir la santé mentale, à réduire les dommages liés à la consommation de substances, à fournir un accès aux traitements et aux soins pour les infections sexuellement transmissibles, à réduire les obstacles à l'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive, y compris les soins tenant compte du genre, ainsi qu'à renforcer la recherche en matière de santé dans ces domaines.

Rejoignez-nous aujourd'hui, et chaque jour, en dénonçant la haine ainsi que toutes les formes de discrimination fondées sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression de genre. Ensemble, nous pouvons rendre ce pays plus sûr et plus inclusif, afin que chaque personne puisse dire ouvertement qui elle est vraiment et qui elle aime.

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

