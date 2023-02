OTTAWA, ON, le 15 févr. 2023 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, partage le message suivant à l'occasion du Jour de l'agriculture canadienne:

« En ce Jour de l'agriculture canadienne, je tiens à souligner le rôle primordial du secteur agricole et agroalimentaire au pays, et à remercier les plus de deux millions de Canadiennes et Canadiens qui contribuent à son succès.

Nous avons de quoi être fiers de la qualité des aliments produits chez nous, qui se distinguent sur les marchés internationaux par leur mode de production à la fois innovant et durable. La passion et la résilience de nos agricultrices et agriculteurs et l'engagement de ceux qui transforment leurs produits font du Canada le 5e pays en importance pour l'exportation de produits agricoles, agroalimentaires et de la mer. Avec ses revenus annuels de près de 135 milliards de dollars, le secteur compte pour 6,8 % de notre PIB et contribue à la vitalité d'innombrables communautés rurales.

Malgré des défis de taille, nos productrices et producteurs continuent de nourrir le monde en prenant soin de leur terre et de leurs animaux. Ils font preuve de vision et d'ambition. Ils adaptent leurs pratiques aux exigences des consommateurs du monde entier et à un climat changeant, tout en faisant en sorte de léguer aux générations futures des entreprises durables, productives et compétitives.

Aujourd'hui, levons bien haut nos fourchettes pour rendre hommage à tous ceux et celles qui contribuent à assurer le succès du secteur agricole et agroalimentaire canadien et à produire des aliments de qualité ! »

