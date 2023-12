OTTAWA, ON, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Lawrence MacAulay, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), André Lamontagne, ont publié la déclaration suivante concernant le Code de conduite du secteur des produits de l'épicerie :

« Après des années de consultations et de travail rigoureux et diligent des membres de l'industrie, nous sommes déçus de constater que le Code de conduite du secteur des produits de l'épicerie n'est toujours pas lancé et que des partenaires de la chaîne d'approvisionnement hésitent à s'engager.

À un moment où les familles canadiennes font face aux coûts élevés des aliments, il est essentiel que les grands épiciers, ainsi que tous les partenaires de la chaîne d'approvisionnement, adoptent le code et y adhèrent. Le code est un moyen tangible d'assurer plus d'équité, de transparence et de prévisibilité dans la chaîne d'approvisionnement.

Nous examinerons, dans les prochains jours, toutes les options qui s'offrent à nous. Nous encourageons tous les partenaires de l'industrie à s'engager rapidement à signer le Code de conduite du secteur des produits de l'épicerie afin que les consommateurs puissent en bénéficier. »

