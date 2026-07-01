Déclaration - Les ministres des Anciens Combattants et de la Défense nationale soulignent le 110e anniversaire des batailles de Beaumont-Hamel et de la Somme

OTTAWA, ON, le 1 juillet 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, ainsi que l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale, ont publié la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, nous soulignons un anniversaire solennel : celui de la bataille de Beaumont-Hamel, livrée lors du premier jour de la bataille de la Somme pendant la Première Guerre mondiale.

Le matin du 1er juillet 1916, les soldats de ce qui était alors le Dominion de Terre-Neuve ont avancé aux côtés des forces alliées dans des conditions d'une difficulté inimaginable.

En quelques heures, le Newfoundland Regiment a subi des pertes dévastatrices. Des centaines de fils, de frères, d'époux et d'amis, originaires de St. John's et de collectivités de toute la province, ont perdu la vie. Cette tragédie a profondément marqué Terre-Neuve et a laissé une empreinte durable dans l'histoire canadienne du sacrifice militaire pendant la Première Guerre mondiale.

Le courage et le sacrifice dont ces hommes ont fait preuve à Beaumont-Hamel demeurent au cœur de l'identité de Terre‑Neuve‑et‑Labrador et constituent une part durable de l'histoire militaire du Canada.

Tout au long des quatre mois et demi de la campagne de la Somme, les Canadiens ont fait preuve d'un courage et d'une détermination extraordinaires lors de batailles telles que celles de Courcelette et des Hauts de l'Ancre.

Bien que les Forces armées canadiennes aient considérablement évolué depuis 1916, leurs valeurs fondamentales demeurent : le devoir, le travail d'équipe, la confiance et l'engagement de faire passer l'intérêt collectif et la mission avant les intérêts personnels. Ces principes, qui ont porté les Terre-Neuviens et les Canadiens lors de l'offensive de la Somme, continuent de définir les femmes et les hommes qui servent aujourd'hui. Cet esprit se manifeste dans leur soutien aux alliés, dans les interventions en cas de catastrophe et dans leurs contributions à la stabilité et à la sécurité mondiales.

Les batailles de Beaumont-Hamel et de la Somme nous ont appris que la paix durable n'est jamais acquise. Elle exige de la vigilance, de la résilience et des sacrifices. En soulignant ces anniversaires, nous invitons tous les Canadiens et toutes les Canadiennes à réfléchir au coût humain du service, assumé à la fois par celles et ceux qui portent l'uniforme et par les familles qui les appuient, et à honorer leur héritage durable. »

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SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

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