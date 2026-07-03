Le gouvernement du Canada reconnaît neuf bénévoles internationaux pour leur service exemplaire aux vétérans et vétéranes du Canada

YPRES, Belgique, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît les personnes qui apportent une contribution significative au bien-être des vétérans et qui contribuent à préserver la mémoire de leur service, de leurs sacrifices et de leurs réalisations.

Aujourd'hui, à Ypres, en Belgique, l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, a remis la Mention élogieuse de la ministre des Anciens Combattants à neuf bénévoles internationaux :

Eric Compernolle , Zonnebeke, Belgique

, Zonnebeke, Belgique Pieter De Meester , Kalmthout, Belgique

, Kalmthout, Belgique Jean-François Husson , Jambes, Belgique

, Jambes, Belgique Danny Jones , Knokke-Heist, Belgique

, Knokke-Heist, Belgique Freddy Jones , Knokke-Heist, Belgique

, Knokke-Heist, Belgique Bert Kellens , Izegem, Belgique

, Izegem, Belgique Frank Raeman , Flandre-Orientale, Belgique

, Flandre-Orientale, Belgique Luc Titeca , Zonnebeke, Belgique

, Zonnebeke, Belgique Gilbert Van Landschoot, Adegem, Belgique

Parmi les récipiendaires figurent les frères Danny et Freddy Jones, qui ont tous deux consacré plus de 45 ans à faire en sorte que les contributions des soldats canadiens soient transmises aux générations futures. Ils ont contribué à la création de l'initiative « 1 000 feuilles d'érable pour 1 000 soldats canadiens tombés », qui rend hommage aux Canadiens inhumés au cimetière de guerre canadien d'Adegem. Ils ont également joué un rôle de premier plan dans la création et le maintien des activités du musée For Freedom, à Knokke-Heist.

Ils comptent parmi les bénévoles honorés aujourd'hui pour leurs efforts visant à soutenir et à renforcer le devoir de mémoire dans leurs collectivités.

Pour en savoir plus sur la Mention élogieuse de la ministre des Anciens Combattants ou pour proposer une candidature, visitez le veterans.gc.ca.

Citations

« C'est un privilège de rendre hommage à ces bénévoles remarquables, dont le dévouement permet de faire vivre les récits des vétérans canadiens bien au-delà de nos frontières. Par leur engagement envers le devoir de mémoire, ils veillent à ce que le courage, les sacrifices et le service de ceux et celles qui ont combattu pour la liberté continuent d'inspirer les générations futures. Leur travail nous rappelle que la reconnaissance ne connaît pas de frontières et que l'héritage de nos vétérans perdure grâce à ceux et celles qui choisissent de l'honorer. Nous leur sommes profondément reconnaissants de leur contribution. N'oublions jamais. »

L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

Faits en bref :

Créée en avril 2001 avec l'approbation de la gouverneure générale, la Mention élogieuse est depuis décernée chaque année à des récipiendaires sélectionnés.

Plus de 1 400 distinctions ont été décernées depuis sa création.

La Mention élogieuse comprend un certificat, une épinglette pour le port civil et une barrette destinée à être portée avec les décorations.

Le motif représente une feuille d'érable dorée sur un coquelicot rouge -- une fleur longtemps associée aux sacrifices de la guerre -- surmontée de la couronne royale.

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SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Adam Rogers-Green, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, 343-573-0946, [email protected]