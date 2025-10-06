OTTAWA, ON, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale, ont publié la déclaration suivante à l'occasion de l'anniversaire de la fin de l'opération UNISON :

« Il y a vingt ans, l'ouragan Katrina dévastait une partie de la côte du Golfe des États-Unis, déplaçant plus de 1,5 million de personnes. Au moins 1 383 personnes ont perdu la vie, la grande majorité des décès survenant en Louisiane.

En réponse à la crise, le Canada a dépêché trois navires NCSM et un navire de la Garde côtière dans le Golfe dans le cadre de l'opération UNISON. Après un voyage d'une semaine qui a nécessité un détour pour éviter l'ouragan Ophelia, les Canadiens sont arrivés au Mississippi avec des fournitures humanitaires et d'autres équipements pour soutenir les efforts de secours.

Les équipages des quatre navires ont aidé à déblayer les décombres, à remettre les écoles en état, à construire des abris et à distribuer de la nourriture, tandis qu'une équipe de soutien médical composée de 16 personnes a fourni des soins vitaux aux personnes dans le besoin.

L'équipe de recherche et de sauvetage de Vancouver a secouru 119 personnes bloquées par les fortes inondations causées par Katrina. Les plongeurs de la Marine royale canadienne ont identifié et éliminé les dangers pour la navigation, dégagé les obstacles et marqué à nouveau les chenaux de navigation dans les eaux au large de Biloxi et de Gulfport.

Quelque 1 000 membres des Forces armées canadiennes (FAC) ont participé à l'opération UNISON. Ils ont joué un rôle déterminant en aidant les communautés dévastées à se rétablir, servant de bons voisins à un ami en détresse.

Aujourd'hui, à l'occasion du vingtième anniversaire de la fin de la mission, nous prenons le temps de nous souvenir et de remercier les vétérans et vétéranes et les courageux membres des FAC, qui sont toujours prêts à faire preuve de gentillesse et de compassion lorsqu'ils aident les personnes qui sont dans le besoin.

N'oublions jamais. »

Liens connexes :

Opération UNISON

Les Forces armées canadiennes dans les Amériques

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Personnes-ressources pour les médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Adam Rogers-Green, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, 343-573-0946, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Défense nationale, Téléphone : 613-904-3333, Courriel : [email protected]