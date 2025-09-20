OTTAWA, ON, le 20 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale, ont publié la déclaration suivante pour souligner le 110e anniversaire de l'arrivée du Newfoundland Regiment à Gallipoli :

« Il y a cent dix ans, plus de 1 000 jeunes hommes du Newfoundland Regiment débarquaient sur les plages de la baie de Suvla.

Pendant près de quatre mois, ils ont participé à la campagne de Gallipoli, dans l'Empire ottoman, aujourd'hui la Türkiye.

Malgré les conditions difficiles, les Terre-Neuviens ont servi avec distinction, notamment en novembre lorsqu'ils ont capturé une position élevée utilisée par les tireurs d'élite ennemis. La colline a été rebaptisée Caribou Hill en reconnaissance de leur exploit. Le Mémorial terre-neuvien à Gallipoli, construit en 2021, se trouve maintenant à côté du cimetière Hill 10 dans l'ancien secteur de la baie de Suvla de la péninsule de Gallipoli.

Cinq membres du régiment ont reçu des médailles pour leur bravoure à Gallipoli : le lieutenant James John Donnelly a reçu la Croix militaire; le sergent Walter Martin Greene, le soldat William Joseph Gladney et le soldat Richard Edward Hynes ont reçu la Médaille de conduite distinguée; et le caporal suppléant Frederick Earnest Snow a reçu la Médaille militaire.

Au cours de la campagne, plus de 40 Terre-Neuviens sont morts, dont environ un quart de maladies.

Gallipoli a été la première des nombreuses batailles qui vaudraient au Newfoundland Regiment une réputation impressionnante pendant la Première Guerre mondiale. Les membres du régiment ont servi avec distinction en Belgique et en France, et ont obtenu la désignation « royale » en 1917 en reconnaissance de leur service et de leur sacrifice exceptionnels - le seul régiment à être honoré de cette manière par les Britanniques pendant la guerre.

À l'occasion du 110e anniversaire de leur débarquement en Türkiye, nous rendons hommage aux membres du Newfoundland Regiment pour leur courage à Gallipoli. Nous encourageons également tous les Canadiens et toutes les Canadiennes à en apprendre davantage sur leur service et à se rappeler comment leur sacrifice a finalement contribué à mettre fin à la Première Guerre mondiale. »

