Déclaration - Les ministres des Anciens Combattants et de la Défense nationale rendent hommage aux vétérans de la guerre de Corée à l'occasion de la Journée des anciens combattants de la guerre de Corée

OTTAWA, ON, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale, ont publié la déclaration suivante :

« En cette Journée des anciens combattants de la guerre de Corée, nous rendons hommage au courage, au sacrifice et au service de plus de 26 000 Canadiens qui ont vaillamment défendu la paix et la démocratie pendant la guerre de Corée, de 1950 à 1953. Parmi ceux qui ont servi, 516 Canadiens ont tragiquement perdu la vie en défendant la paix et la démocratie.

Bien que l'armistice signé il y a 73 ans aujourd'hui ait mis fin aux combats, l'engagement du Canada envers le peuple coréen s'est poursuivi. Près de 7 000 membres des Forces armées canadiennes sont restés en Corée afin d'assurer des missions de soutien de la paix jusqu'au retour du dernier contingent en 1957.

De nombreux vétérans sont rentrés chez eux marqués par les séquelles durables de la guerre, et ils ont continué à servir leurs collectivités et à contribuer à bâtir la société canadienne que nous connaissons aujourd'hui. En tant que sergent d'armes à l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse, Noel Knockwood montait la garde lors des célébrations annuelles du Jour du traité, contribuant ainsi à renforcer la compréhension entre la communauté des Mi'kmaq et le gouvernement provincial. Après s'être tourné vers la peinture pour surmonter ses souvenirs traumatisants, Ted Zuber est devenu l'artiste officiel de la guerre de Corée. Ses représentations saisissantes du service en temps de guerre ont permis de sensibiliser davantage des générations de Canadiens et de Canadiennes au courage et à la résilience de ceux qui ont servi, ainsi qu'aux épreuves qu'ils ont vécues.

L'héritage laissé par la génération de la guerre de Corée continue d'inspirer ceux et celles qui portent aujourd'hui l'uniforme canadien. Qu'il s'agisse de contribuer à la protection de la paix et de la sécurité, d'intervenir en cas de catastrophes naturelles au pays ou de soutenir des opérations alliées à l'étranger, les membres des Forces armées canadiennes incarnent les valeurs de courage, de sacrifice et d'engagement au service de la nation démontrées par ceux qui ont servi en Corée.

À l'occasion de la Journée des anciens combattants de la guerre de Corée, nous invitons les Canadiens et Canadiennes à se souvenir de la bravoure et du sacrifice des personnes qui ont servi. Leur service nous rappelle que la paix, la liberté et la démocratie ne doivent jamais être tenues pour acquises. Alors que nous rendons hommage à leur héritage, faisons en sorte que leurs histoires continuent d'être racontées et que leurs sacrifices ne tombent jamais dans l'oubli. »

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SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

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