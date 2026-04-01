DELTA, BC, le 1er avril 2026 /CNW/ - L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national, présentera les dernières mesures prises par le gouvernement du Canada pour mieux soutenir les entreprises locales et protéger les emplois. Ces mesures visent à réduire les impôts afin d'aider les producteurs et les Canadiens et les Canadiennes à payer moins cher, d'autant plus que le Canada s'apprête à vivre une excellente saison de sports et de tourisme. Un point de presse et une visite des installations suivront.

Date :

2 avril 2026

Heure :

13 h heure locale

Lieu :

Barnside Brewing

6655 60 Avenue

Delta (Colombie-Britannique)

Remarques à l'intention des représentants des médias :

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 12 h 30 heure locale.

L'inscription est obligatoire. Les représentants des médias doivent s'inscrire auprès de [email protected] .

Les représentants des médias doivent s'inscrire auprès de . Les représentants des médias sont invités à se joindre à la visite pour une possibilité d'images et de vidéos (rouleau B) après le point de presse.

Plus de détails seront fournis au moment de l'inscription.

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Les médias peuvent s'adresser à : Adam Rogers-Green, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, 343-573-0946, [email protected]; Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; John Fragos, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Finances et du Revenu national, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère des Finances Canada, [email protected], 613-369-4000