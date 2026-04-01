La ministre d'ACC Jill McKnight visite la BFC Esquimalt et souligne l'atteinte de l'objectif de 2 % fixé par l'OTAN

BFC ESQUIMALT, BC, le 1er avril 2026 /CNW/ - Le Canada continue de faire face à un environnement de sécurité mondiale en évolution rapide, qui nécessite des investissements stratégiques soutenus pour renforcer la défense nationale, protéger les Canadiens et les Canadiennes, affirmer notre souveraineté et appuyer nos alliés et nos partenaires.

Au cours de la dernière année, le gouvernement du Canada a agi à une vitesse et à une échelle sans précédent pour réaliser son plan visant à reconstruire et à réarmer les Forces armées canadiennes ainsi qu'à réinvestir dans ces dernières. Le Canada a ainsi réalisé l'un des principaux objectifs de son plan : atteindre la cible de dépenses en défense de 2 % fixée par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) cette année, soit cinq ans plus tôt que prévu. Au-delà de l'amélioration de la disponibilité opérationnelle militaire, l'investissement historique du Canada dans la défense génère d'importantes retombées économiques en stimulant l'innovation, en faisant croître l'infrastructure industrielle de la défense et en assurant une prospérité à long terme pour les Canadiens et les Canadiennes.

Aujourd'hui, l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, a annoncé du financement pour le projet de jetée d'Esquimalt, ainsi que pour des logements militaires :

Un montant de 1,1 milliard de dollars sera investi pour remplacer les jetées A et B vieillissantes à Esquimalt, en Colombie-Britannique, et soutenir les opérations de la Marine royale canadienne et les besoins futurs de la flotte.

sera investi pour remplacer les jetées A et B vieillissantes à Esquimalt, en Colombie-Britannique, et soutenir les opérations de la Marine royale canadienne et les besoins futurs de la flotte. Le projet de jetée d'Esquimalt devrait créer environ 1 280 emplois pendant la construction et permettra de doter la côte Pacifique d'infrastructures modernes et parasismiques.

emplois pendant la construction et permettra de doter la côte Pacifique d'infrastructures modernes et parasismiques. L'accès au logement militaire sera élargi, notamment en construisant 7 500 nouveaux logements dans 25 localités à travers le Canada, dont Esquimalt et Comox (Colombie-Britannique), et la deuxième phase d'un programme national de construction de logements d'une valeur de plus de 3,7 milliards de dollars sera lancée.

L'atteinte de l'objectif de 2 % n'est pas une fin, mais le début d'un effort pangouvernemental soutenu visant à reconstruire les Forces armées canadiennes, à rétablir l'état de préparation opérationnelle et à fournir les capacités de combat nécessaires pour dissuader les menaces, défendre le Canada et contribuer à la défense de l'Amérique du Nord et à la sécurité internationale. Le Canada investira un demi-billion de dollars dans la défense au cours de la prochaine décennie, ce qui le mettra sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de dépenses de 5 % du produit intérieur brut (PIB) de l'OTAN d'ici 2035. Cet investissement soutenu générera également d'importantes retombées économiques pour la population canadienne en stimulant l'innovation et en faisant croître l'infrastructure industrielle de défense nationale.

Le gouvernement du Canada fera progresser ce plan d'investissement à long terme visant à renforcer la défense et la sécurité, favorisant la préparation, la résilience et la fiabilité de l'Équipe de la Défense dans un monde de plus en plus complexe.

Citations

« Cet investissement permettra aux Forces armées canadiennes de disposer de l'infrastructure et des capacités modernes nécessaires pour opérer efficacement dans le contexte de sécurité actuel. Il renforcera la préparation, soutiendra nos militaires et leur famille et générera de réels avantages économiques grâce à la création d'emplois et aux partenariats avec l'industrie canadienne. Il s'agit d'une démonstration claire de l'engagement du Canada à contribuer à l'OTAN et à protéger notre pays et nos intérêts, tant au pays qu'à l'étranger. »

L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

« Respecter l'objectif de 2 % de l'OTAN ne se limite pas aux dépenses de défense, il s'agit aussi d'investir dans les personnes qui défendent le Canada. Notre gouvernement s'engage à soutenir tous ceux et celles qui ont porté l'uniforme, y compris nos vétérans et les militaires en service actif qui continuent de servir aujourd'hui. »

L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

Faits en bref

En 2025-2026, environ 63 milliards de dollars ont été consacrés à la défense au sein du ministère de la Défense nationale, des Forces armées canadiennes, de la Garde côtière canadienne et d'autres ministères. Ces investissements permettent de réaliser des progrès concrets en ce qui concerne le personnel, l'infrastructure, l'équipement et les priorités opérationnelles.

L'augmentation des investissements dans les capacités militaires essentielles, le renforcement de l'industrie canadienne et les investissements à double usage mettent le Canada sur la voie de remplir le nouvel engagement en matière d'investissement dans la défense de l'OTAN, qui consiste à investir 5 % du PIB d'ici 2035.

L'industrie canadienne de la défense contribue à hauteur de près de 10 milliards de dollars au produit intérieur brut et soutient plus de 81 000 emplois..

Anciens Combattants Canada est le deuxième plus important contributeur aux dépenses du Canada auprès de l'OTAN, soit 7,8 milliards de dollars pour 2025-2026. Plus de 90 % du budget du Ministère est consacré aux avantages ou services fournis aux vétérans, à leur famille et aux organisations au service des vétérans.

Le budget de 2025 prévoit un financement qui permettra à Anciens Combattants Canada d'appuyer davantage nos contributions à l'OTAN : 184,9 millions de dollars sur quatre ans à compter de l'exercice 2026-2027 et 40,1 millions de dollars par la suite.

Ces fonds permettront de stabiliser la capacité de traitement des demandes de prestations d'invalidité et de moderniser les processus opérationnels et l'infrastructure informatique qui soutiennent ce programme.

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SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Maya Ouferhat, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Défense nationale, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Défense nationale, 613-904-3333, [email protected]; Adam Rogers-Green, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, 343-573-0946, [email protected]; Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]