OTTAWA, ON, le 11 nov. 2022 /CNW/ - Le jour du Souvenir est l'occasion pour tous les Canadiens de réfléchir solennellement aux sacrifices que nos militaires ont consentis pour défendre la paix, la liberté, la démocratie et les droits de la personne partout dans le monde.

D'un océan à l'autre, les Canadiens se rassembleront aujourd'hui pour rendre hommage à nos héros tombés au combat ainsi qu'à nos vétérans, aux militaires en service et aux policiers. Que ce soit au Monument commémoratif de guerre du Canada ou à la Tombe du soldat inconnu à Ottawa, ou aux cénotaphes dans les villes et les collectivités partout au pays, cette journée solennelle est une occasion importante de rendre hommage aux personnes qui ont servi et continuent de servir notre pays.

Fort de sa longue et riche histoire militaire, le Canada a beaucoup de réalisations à souligner le jour du Souvenir. Des milliers de personnes ont donné leur vie pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, tandis que des milliers d'autres sont revenues de ces conflits à jamais changées par leurs expériences.

À l'ère moderne, les Canadiens ont fièrement servi au Moyen-Orient pendant la guerre du Golfe, dans les efforts internationaux pour lutter contre le terrorisme en Afghanistan, dans des missions de maintien de la paix partout dans le monde et dans des opérations nationales d'un océan à l'autre, plus récemment pour aider les Canadiens de l'Atlantique à se remettre de l'ouragan Fiona.

À toutes ces personnes, les Canadiens expriment leur profonde gratitude pour avoir si volontiers assumé les risques de servir en uniforme et pour avoir toujours si courageusement soutenu les efforts nationaux et internationaux visant à protéger la paix et la sécurité du Canada.

Nous encourageons les Canadiens à assister à des cérémonies commémoratives en personne pour se souvenir du sens du devoir désintéressé dont ont fait preuve les personnes qui ont servi. La cérémonie nationale au Monument commémoratif de guerre du Canada sera diffusée en direct pour ceux qui ne peuvent pas y assister, mais qui souhaitent honorer les Canadiens qui ont servi notre pays.

Citations

« C'est une journée de commémoration et de réflexion sur les sacrifices que tant de Canadiens ont consentis en notre nom. Où que vous soyez dans notre pays, j'espère que vous vous joindrez à moi pour honorer nos héros tombés au combat, nos vétérans et les personnes qui servent actuellement dans les Forces armées canadiennes - c'est notre devoir en tant que Canadiens. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Le jour du Souvenir, nous nous souvenons de toutes les personnes qui ont servi le Canada en temps de guerre, de conflit et de paix. Nos militaires des Forces armées canadiennes sont prêts à tout risquer pour leur pays. Rendons-leur hommage, ainsi qu'à ceux qui ont fait le sacrifice ultime, pour avoir défendu les valeurs qui nous sont chères. Nous saluons la bravoure de ceux qui ne sont plus avec nous et remercions tous les membres des Forces armées canadiennes de nous permettre de vivre en paix, en sécurité et en liberté. »

L'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

« Des policiers canadiens - qu'ils soient de la GRC ou des services de police provinciaux, municipaux ou autochtones - sont envoyés dans certaines des régions les plus difficiles du monde pour aider à maintenir la paix et la sécurité. Le jour du Souvenir, nous rendons hommage à ces braves Canadiens, dont beaucoup ont fait le sacrifice ultime dans le noble objectif de rendre le monde plus sûr. »

L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

Liens connexes :

Semaine des vétérans

Le programme d'opérations policières internationales de paix et de maintien de la paix

Missions de paix de la GRC

SOURCE Anciens Combattants Canada

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Erika Lashbrook Knutson, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Défense nationale, Téléphone : 613-904-3333, [email protected]; Daniel Minden, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Défense nationale, Téléphone : 613-996-3100, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]; Audrey Champoux, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Gendarmerie royale du Canada, [email protected]