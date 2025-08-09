OTTAWA, ON, le 9 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, l'honorable David McGuinty, ministre de la Défense nationale, l'honorable Anita Anand, ministre des Affaires étrangères, et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, ont fait la déclaration suivante pour la Journée nationale des Gardiens de la paix :

« Les Canadiens et Canadiennes sont fiers, et avec raison, de notre réputation internationale en ce qui concerne le maintien de la paix.

Partout dans le monde, des membres des Forces armées canadiennes (FAC), des policiers et des experts civils travaillent depuis des décennies pour rétablir la paix et la stabilité dans des régions déchirées par des conflits. Nous sommes unis dans la gratitude envers ceux et celles qui ont servi et continuent de servir en notre nom. Des gardiens de la paix d'hier à ceux en mission aujourd'hui et dans l'avenir, nous rendons hommage à leur courage, à leur sacrifice et à leur dévouement aux efforts humanitaires, qu'ils soient terminés ou en cours.

Le 9 août 1974, des gardiens de la paix des FAC sont embarqués à bord d'un avion Buffalo pour un vol de ravitaillement de routine dans le cadre de la mission de maintien de la paix des Nations Unies sur les hauteurs du Golan. Tragiquement, l'avion a été abattu au-dessus de la Syrie, et les neuf gardiens de la paix sont morts. Il s'agit de la journée où l'on déplore le plus grand nombre de décès dans l'histoire des opérations de maintien de la paix canadiennes. Nous soulignons maintenant la Journée nationale des Gardiens de la paix pour commémorer leur perte et pour honorer les contributions de tant de Canadiens et de Canadiennes aux opérations de paix internationales.

Au fil des ans, des membres du personnel militaire canadien, des policiers et des experts civils ont servi avec distinction dans des opérations de maintien de la paix au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, dans les Amériques et en Europe.

Cette année, le Canada met l'accent sur les missions de maintien de la paix dans les Amériques dans le cadre d'un effort pluriannuel et multidimensionnel visant à reconnaître le service du Canada à l'échelle internationale. De la surveillance d'un cessez-le-feu en République dominicaine dans les années 1960, au soutien des accords de paix, à la réforme des services de sécurité et à la supervision de la démobilisation des forces de guérilla en Amérique centrale dans les années 1990, jusqu'aux missions multiformes en Haïti des années 1990 aux années 2010, l'ONU a joué de nombreux rôles dans notre hémisphère.

Au cours des sept dernières décennies, plus de 125 000 membres des Forces armées canadiennes et plus de 4 500 policiers ont servi dans des missions de maintien de la paix partout dans le monde. Aux côtés de leurs collègues civils, ils ont agi noblement au service de la paix et ont concrétisé les plus hauts idéaux de l'ONU.

Malheureusement, 130 Canadiens ont perdu la vie lors d'opérations de maintien de la paix. Beaucoup d'autres sont rentrés chez eux avec des blessures physiques et psychologiques durables.

En tant que Canadiens et Canadiennes, nous honorons et reconnaissons fièrement le service et le sacrifice importants de ceux et celles qui ont servi et continuent de servir dans le cadre de missions de paix partout dans le monde. Nous reconnaissons également le soutien vital de leurs familles, de leurs proches et des communautés qui servent à leurs côtés, portant les valeurs canadiennes de justice et de compassion sur la scène mondiale.

Dans un geste supplémentaire de souvenir et de commémoration, le Canada se joint à d'autres États membres de l'ONU pour contribuer à la construction d'un mur commémoratif au siège de l'ONU, qui commémorera les sacrifices de ceux et celles qui ont servi dans les missions de maintien de la paix de l'ONU.

Nous vous adressons nos plus sincères remerciements pour votre service dans la promotion de la paix, de la sécurité et des droits de la personne pour tous et toutes.

N'oublions jamais. »

