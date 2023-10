OTTAWA, ON -- TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor; et l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, ont fait la déclaration suivante :

« Chaque jour, dans ce pays, des familles et des amis autochtones cherchent à guérir en pleurant la perte de leurs proches disparus ou assassinés en raison de la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones.

Nous reconnaissons le travail des femmes autochtones parce qu'elles sont et continuent d'être les défenseures les plus passionnées d'elles-mêmes et de leurs communautés. L'esprit de sollicitude et de compréhension mutuelle qui est au cœur de ce mouvement ouvre une nouvelle voie. Nous voulons continuer d'élever leur voix et de souligner que les femmes autochtones sont valorisées et méritent mieux.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée des Sœurs par l'esprit et de la Journée nationale d'action pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, nous honorons la vie, la mémoire et l'esprit de trop de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues ou assassinées au Canada.

Nous reconnaissons la force, le courage et la persévérance inébranlable des familles, des survivants et des communautés, qui continuent de préconiser des changements transformationnels qui peuvent être ressentis aujourd'hui et qui le seront pour les générations à venir. Nous avons entendu de vive voix la douleur et la souffrance vécues par un trop grand nombre de personnes, et nous reconnaissons que les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones continuent d'être victimes de violence, de discrimination et d'autres comportements nuisibles. Notre gouvernement continue de prioriser et de mettre en œuvre ses efforts pour faire progresser la Voie fédérale, le Plan d'action national, les appels à la justice de l'Enquête nationale, le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et aller de l'avant avec un système d'alerte robe rouge. En coordonnant ces efforts pangouvernementaux et en jetant les bases de progrès supplémentaires, nous reconnaissons qu'il reste encore beaucoup à faire.

Aujourd'hui, nous nous engageons de nouveau à faire progresser les efforts avec nos partenaires afin de mettre en œuvre et de soutenir des mesures qui ont un impact tangible et durable sur la vie des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Pour toutes les familles, les survivants et les communautés qui vivent avec la perte de leurs proches disparus ou assassinés, nous devons faire mieux, et nous le ferons. »

Prendre soin de soi ou des autres

Il existe une ligne d'appel d'urgence nationale sans frais, accessible en tout temps, qui offre du soutien en santé mentale à toute personne ayant besoin d'une aide émotionnelle liée aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues ou assassinées. Pour obtenir de l'aide, composez le 1-844-413-6649.

Le soutien est également offert par l'entremise des services de soutien à la santé et à la culture des femmes, des filles et des personnes autochtones disparues ou assassinées.

Le soutien pourrait comprendre du counseling professionnel axé sur la guérison et la prestation d'un soutien affectif, comme l'écoute, ou l'aiguillage vers des services supplémentaires et une aide adaptée à la culture axée sur les méthodes de guérison traditionnelles et les services des Aînés.

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

Renseignements: Joshua Kirkey, Directeur par intérim des communications, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]; Kyle Allen, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Dan Vandal, Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected], Zeus Eden, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]; Nanki Singh, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]

SOURCE Indigenous Services Canada