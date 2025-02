Services de soutien

Une ligne d'urgence nationale accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, offre du soutien sans frais à toute personne ayant besoin d'une aide émotionnelle concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées. Pour obtenir du soutien, composez le 1-844-413-6649.

Une aide est également disponible via les services de santé et de soutien culturel pour les personnes touchées par la crise des FFADA.

Le soutien peut inclure des services de counseling professionnels axés sur la guérison et le soutien émotionnel (p. ex. écoute et aiguillage vers des services supplémentaires) et une aide adaptée à la culture centrée sur les méthodes de guérison traditionnelles et les services offerts par des Aînés.

OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DES ALGONQUINS, ON, le 14 févr. 2025 /CNW/ - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord Canada et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord; l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario; et l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, ont publié la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, alors que nous soulignons la 34e Marche commémorative des femmes, un événement annuel, nous rendons hommage à la vie des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones disparues et assassinées. Nous sommes conscients que, des décennies après la première Marche commémorative des femmes, une crise nationale de violence et de discrimination perdure au Canada, et nous devons travailler d'urgence pour rendre notre pays plus sûr pour tous.

La première Marche commémorative des femmes s'est déroulée le 14 février 1992 à Vancouver, à la suite du meurtre tragique d'une femme des Premières Nations dans le quartier de Downtown Eastside. Au fil des ans, la marche a pris de l'ampleur. De nos jours, des groupes dans des communautés d'un océan à l'autre se rassemblent en mémoire de celles dont la vie a été fauchée ou affectée par cette crise nationale. Chaque foulée prise lors de cette marche est un pas vers un avenir où chaque personne peut vivre en sécurité, sans peur et sans subir aucune forme de violence.

Au cours de la dernière année, nous avons franchi des étapes importantes sur cette voie :

Le projet pilote de l'alerte robe rouge a été lancé en octobre 2024 en partenariat avec les gouvernements du Canada et du Manitoba et sous ladirection du partenaire autochtone Giganawenimaanaanig. Ce système d'alerte peut informer rapidement le public de la disparition d'une femme, d'une fille, d'une personne bispirituelle ou de diverses identités de genre autochtone.

Femmes et Égalité des genres Canada a publié le premier Rapport d'étape annuel sur le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe en décembre 2024. Ce rapport d'étape rend compte des mesures prises par les administrations au cours de la première année de mise en œuvre de leurs accords bilatéraux respectifs dans le cadre du Plan d'action national. Les efforts du Québec pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe sont soulignés dans son rapport d'étape. Parmi les résultats obtenus dans le cadre du pilier « Mise en œuvre des approches dirigées par les Autochtones » du Plan d'action national, citons les 38 000 ressources offertes, auxquelles environ 238 500 personnes ont eu accès, ainsi que la création de 30 nouveaux partenariats.

Les 29 et 30 janvier 2025, le gouvernement du Canada a organisé la troisième réunion nationale annuelle autochtone-fédérale-provinciale-territoriale (AFPT) sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues ou assassinées. Cette réunion est le seul événement national qui rassemble tous les ordres de gouvernement, les dirigeants autochtones et les partenaires pour accélérer les progrès et favoriser la collaboration avec l'objectif commun de mettre fin à cette crise nationale. Lors de la réunion, les gouvernements et les partenaires ont échangé des moyens de suivre les progrès, et le Canada a lancé un nouvel outil en ligne de rapport pour rendre plus claires et plus accessibles les informations sur les progrès réalisés par le gouvernement fédéral à l'égard des appels à la justice. Le gouvernement du Canada a également annoncé la nomination de Jennifer Richardson au poste de conseillère principale chargée de la lutte contre la traite des personnes et a publié les détails de son mandat élargi, répondant ainsi à un engagement clé de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes.

Nous reconnaissons la force et la détermination des peuples autochtones, des survivantes, des familles et des communautés qui sont en première ligne de cette crise nationale. Nous ne cesserons jamais de les écouter, d'apprendre d'eux et de prendre des mesures significatives en fonction de ce que nous entendons. Ensemble, nous pouvons et nous devons créer un Canada sûr et juste pour tous. »

