OTTAWA, ON, le 2 mars 2025 /CNW/ - Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) ont tenu des négociations les samedi et dimanche 1er et 2 mars. Les pourparlers de la fin de semaine ont eu lieu en marge des discussions approfondies devant la Commission d'enquête sur les relations de travail, qui se penche sur le conflit de travail et les problèmes majeurs auxquels Postes Canada fait face. Nous avons entamé la fin de semaine avec l'espoir de pouvoir conclure, en présence d'un médiateur, des ententes avec le STTP.

Au cours des discussions, Postes Canada a proposé un modèle de livraison les fins de semaine réaliste et abordable qui permettrait à l'entreprise, grâce à un effectif à temps partiel dédié, d'être concurrentielle sur l'important marché de la livraison des colis. Nos offres comprennent ce qui suit :

Un modèle de dotation plus flexible permettant le travail aux taux de rémunération normaux, grâce à la création de nouveaux postes à temps partiel flexibles avec heures garanties en semaine.

Des dispositions permettant à l'entreprise d'adapter la main-d'œuvre aux fluctuations des volumes de courrier et de colis.

Ces propositions maintiennent les importantes protections offertes au personnel, y compris le renouvellement des dispositions relatives à la sécurité d'emploi pour le personnel régulier.

Ces changements s'imposent pour permettre à Postes Canada d'accroître ses activités de livraison de base dans le contexte concurrentiel actuel. Malheureusement, le Syndicat a offert peu de progrès notable en ce qui concerne nos principaux besoins et n'a pas reconnu les grands défis auxquels la Société est confrontée. Depuis un an, le STTP présente continuellement des propositions qui créeraient plus de rigidité dans notre modèle de livraison, augmenteraient considérablement les coûts et accentueraient le déclin de la situation financière de l'entreprise. Le Syndicat est resté sur ses positions, ne laissant pour le moment aucune marge pour la poursuite des discussions. Nous sommes déçus qu'il n'ait pas été possible de parvenir à une entente cette fin de semaine, mais nous restons déterminés à négocier de nouvelles conventions collectives.

Les défis financiers de l'entreprise ont été mis en évidence lorsque le gouvernement du Canada a annoncé le 24 janvier 2025 son intention de mettre à la disposition de Postes Canada un financement remboursable allant jusqu'à 1,034 milliard de dollars au cours de l'exercice 2025-2026. Ce passif financier à court terme est encadré par la Loi sur la Société canadienne des postes. Il vise à permettre à la Société de maintenir sa solvabilité et de poursuivre ses activités à l'heure où elle fait face à d'importants défis d'ordre structurel et financier.

