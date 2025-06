Les représentants du Canada, de la Finlande et des États-Unis se sont rencontrés pour discuter des prochaines étapes de leur collaboration pour la construction de brise-glaces polaires et de l'Arctique

OTTAWA, ON, le 12 juin 2025 /CNW/ - Les coordonnateurs nationaux du Pacte de collaboration sur les brise-glaces (le Pacte) et d'autres représentants des gouvernements du Canada, de la Finlande et des États-Unis se sont réunis pendant 2 jours afin de discuter de leur engagement commun pour une présence accrue dans l'Arctique et le renforcement des capacités de déglaçage dans le cadre du Pacte.

Au cours des discussions, les délégués du Canada, de la Finlande et des États-Unis sont parvenus à faire progresser les réalisations prévues dans le plan de travail du Pacte en portant leur attention sur 4 domaines de travail : l'expertise technique et l'échange d'information, le développement de la main-d'œuvre, les relations avec les alliés et l'industrie, ainsi que la recherche et le développement.

Les 3 pays ont chacun présenté leur examen initial et leur analyse des résultats de la demande de renseignements qu'ils ont menée dans leurs marchés respectifs pour recueillir les avis et les recommandations de l'industrie. Cela va leur permettre de mobiliser les chantiers navals intéressés et les chaînes d'approvisionnement et de préparer le terrain en vue de la participation future du secteur privé.

Les délégués ont par ailleurs participé à une table ronde organisée par l'Institut canadien des affaires mondiales à laquelle prenaient part des représentants de l'industrie, du milieu universitaire et de groupes de réflexion canadiens. Ce forum important a permis de discuter de l'objectif et du potentiel du Pacte ainsi que de cerner les possibilités de collaboration avec l'industrie. Les participants ont présenté en outre des observations pertinentes sur leur position nationale par rapport au Pacte et à la collaboration dans l'Arctique, ainsi favorisant la coopération trilatérale et renforçant le soutien des intervenants aux activités du Pacte.

Les 3 pays partenaires ont clôturé cette rencontre fructueuse en s'engageant fermement à poursuivre le travail lié au Pacte. Ils ont convenu de se rencontrer à nouveau en personne à l'automne 2025. Les États-Unis seront l'hôte de la prochaine rencontre.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada