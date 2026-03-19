TORONTO, le 19 mars 2026 /CNW/ - Danny Fournier, responsable, Prévention du commerce illicite, RBH, a publié la déclaration suivante aujourd'hui, en réponse au budget 2026 du gouvernement du Nouveau-Brunswick, qui comprenait un engagement à financer une unité spécialisée de lutte contre le tabac de contrebande au sein du ministère de la Justice et de la Sécurité publique.

« En élargissant la lutte contre le tabac de contrebande en faisant appel à une équipe de fonctionnaires dévoués, le Nouveau-Brunswick s'attaque de front aux groupes criminels organisés qui utilisent le tabac de contrebande pour financer des activités illégales. Cette équipe dévouée aidera à combler les lacunes dont profite le crime organisé et à coordonner les activités d'application de la loi afin de ralentir la croissance du marché du tabac de contrebande et d'améliorer la sécurité publique. »

La contrebande de tabac n'est pas un crime sans victimes, il nuit aux propriétaires de petites entreprises qui respectent les règles tout en rendant nos collectivités moins sûres. La contrebande est contrôlée par le crime organisé et finance directement ses activités, y compris le trafic d'armes à feu et de drogues, tout en augmentant le risque d'accès des jeunes aux cigarettes. Autrement dit, les criminels qui vendent du tabac illégal ne vérifient pas les pièces d'identité.

Selon un rapport d'Ernst and Young et du Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs publié en 2024, une cigarette sur deux, soit 52 % des ventes de tabac au Nouveau-Brunswick, est illégale. Selon ce même rapport, le marché du tabac de contrebande du Nouveau-Brunswick pourrait représenter jusqu'à 82 millions de dollars en recettes fiscales provinciales perdues de 2021 à 2023, de l'argent qui devait servir à financer des services gouvernementaux essentiels. »

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Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés de fabrication de produits du tabac et de nicotine au Canada et s'efforce d'offrir un avenir sans fumée. RBH s'engage à soutenir la durabilité et à créer un impact positif sur les collectivités, l'économie et l'environnement. RBH emploie actuellement près de 800 personnes à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. Pour en savoir plus sur l'entreprise, consultez le https://www.rbhinc.ca/. Restez au fait de la transformation de RBH en nous suivant sur Twitter et LinkedIn.

SOURCE Rothmans, Benson & Hedges Inc.

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