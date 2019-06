Déclaration - Le ministre Wilkinson félicite l'Agence spatiale canadienne pour le lancement réussi d'un satellite qui profitera à la sécurité maritime

OTTAWA, le 12 juin 2019 /CNW/ - J'aimerais féliciter nos collègues de l'Agence spatiale canadienne pour le lancement réussi aujourd'hui des satellites de la mission Constellation RADARSAT depuis la base des forces aériennes de Vandenberg, en Californie. Cette nouvelle génération de satellites d'observation de la Terre assurera la continuité des données satellitaires pour la sécurité de la navigation, et nous aidera à trouver des solutions aux principaux défis qui pèsent sur notre planète, et plus particulièrement nos océans.

Les données de qualité supérieure fournies par ces satellites permettront à nos agents des pêches de détecter et de suivre les navires de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) avec une plus grande précision, ce qui contribuera à mettre un terme à la pêche imprudente et illégale dans nos océans qui coûte chaque année des milliards de dollars à l'économie mondiale. Le leadership du Canada en matière de technologies d'observation de la Terre nous permettra également d'appuyer davantage les petits États insulaires en développement dans leur lutte contre la pêche INN. Ces pays en développement ont certaines des eaux les plus vulnérables à la pêche INN et ont besoin de l'appui d'autres pays pour tenir la pêche illégale à distance. Ces satellites amélioreront également notre capacité de surveiller l'activité des navires dans les zones de protection marine du Canada, contribuant ainsi à la conservation et à la protection des espèces marines et de leurs habitats.

La Garde côtière canadienne sera également l'un des principaux utilisateurs des données de télédétection des nouveaux satellites, y compris de meilleurs renseignements sur la quantité, la densité et la force des glaces, qui permettront d'assurer un passage plus sécuritaire dans nos eaux. Ces données seront utilisées pour l'intervention en cas de catastrophe maritime, le trio de satellites étant en mesure de fournir des images précises des conditions météorologiques et des incidents de pollution, quelles que soient les conditions climatiques ou l'heure du jour. La mission Constellation RADARSAT aidera également le Service hydrographique du Canada à tenir à jour les produits de navigation, ce qui permettra aux marins naviguant dans les eaux canadiennes d'atteindre leur destination en toute sécurité.

Pêches et Océans Canada est fier de participer à ce lancement novateur et se réjouit à la perspective d'utiliser les données recueillies dans le cadre de la mission Constellation RADARSAT au service de la sécurité et de la sûreté de tous les Canadiens qui gagnent leur vie sur les océans du Canada.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

