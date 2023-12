OTTAWA, ON, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'aviation civile internationale :

« En tant que ministre des Transports du Canada, je tiens à souligner la Journée de l'aviation civile internationale qui rassemble les gens du monde entier. Aujourd'hui, nous célébrons la collaboration soutenue que nous avons établie avec l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et nos autres partenaires internationaux de l'aviation sur l'enjeu véritablement mondial que représente l'aviation civile.

« En tant que membre fondateur et contributeur de premier plan, nous sommes fiers de la relation de longue date que nous entretenons avec l'OACI, et le Canada est honoré d'accueillir l'organisation à Montréal, la capitale mondiale de l'aviation civile, à titre de pays hôte depuis plus de 75 ans.

« Nous profitons également de cette occasion pour réaffirmer notre engagement sans faille à collaborer avec l'OACI afin de promouvoir la sûreté, la sécurité, la durabilité environnementale et l'accessibilité du transport aérien. Nous nous efforçons de faire en sorte que la gestion et la gouvernance de l'aviation civile au Canada reflètent les normes et les pratiques recommandées par l'OACI.

« À cette fin, en 2023, Transports Canada a pris plusieurs mesures importantes pour veiller à ce que le réseau canadien de l'aviation civile continue d'intégrer les normes de l'OACI reconnues sur la scène internationale. Parmi ces mesures figure la révision des cadres réglementaires, des politiques et des procédures du Canada en matière de sécurité aérienne afin de les harmoniser davantage avec les normes internationales, notamment dans les domaines de l'exploitation des aéronefs, de la navigation aérienne, des aérodromes et du transport de marchandises dangereuses par voie aérienne.

« Nous renforçons également le régime de surveillance de Transports Canada au moyen d'initiatives de modernisation qui permettront d'appuyer les inspections, d'offrir de meilleures possibilités de formation et de produire de meilleures données pour la prise de décisions et l'affectation des ressources. Nous menons toutes ces actions parce que la sécurité est une priorité absolue, et parce que nous apprécions le rôle de leadership crucial joué par l'OACI dans le maintien de la sécurité et de la sûreté de notre espace aérien.

« Parallèlement, pour améliorer la durabilité, nous renforçons la collaboration internationale afin de mettre en œuvre le cadre mondial récemment annoncé par l'OACI pour une vision collective visant à réduire de 5 % les émissions provenant des carburants utilisés dans l'aviation à l'échelle mondiale d'ici 2030. Le cadre entend atteindre cet objectif grâce à une combinaison de carburants durables, de carburants à faible teneur en carbone et de technologies de pointe. Nous sommes également déterminés à réduire les émissions du secteur national de l'aviation. L'élaboration et la mise en œuvre du Plan d'action climatique de l'aviation du Canada et du plan pour des carburants d'aviation durables font partie de cet engagement.

« Alors que nous nous préparons à célébrer le 80e anniversaire de l'OACI l'année prochaine, nous continuerons à travailler très étroitement avec nos partenaires mondiaux de l'aviation afin de faire progresser l'aviation civile au Canada et partout dans le monde. »

