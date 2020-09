OTTAWA, le 25 sept. 2020 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a publié aujourd'hui la déclaration ci-après en l'honneur de la Semaine nationale de l'arbre et des forêts :

« Chaque année en septembre, les Canadiens célèbrent la Semaine nationale de l'arbre et des forêts en soulignant le rôle essentiel de la forêt - cette précieuse ressource renouvelable qui façonne notre histoire et notre identité.

« Le thème de cette année - Forêts en santé pour un avenir sain - est particulièrement bien choisi à un moment où les Canadiens réfléchissent à des questions fondamentales comme les soins de santé, les changements climatiques et les moyens d'aider nos collectivités.

« Notre secteur forestier a redoublé d'efforts dans lutte du Canada contre la pandémie de COVID-19 : il a adapté ses méthodes et mis en place des technologies et des procédés originaux pour fabriquer de nouveaux produits destinés à protéger la santé et la sécurité de la population. Nos entreprises novatrices n'ont pas ménagé leurs efforts pour produire de l'équipement de protection individuelle, notamment des masques en papier et des blouses à l'intention de nos travailleurs essentiels.

« Les forêts font partie intégrante de la solution aux changements climatiques. Le secteur forestier continue d'aider à réduire les émissions en permettant aux écosystèmes forestiers de séquestrer, de stocker et de réduire les émissions de CO 2 .

« Nous sommes également conscients de la valeur économique et culturelle que représente le secteur forestier pour les communautés autochtones. Notre intention est de faire équipe avec ces communautés pour bâtir un secteur forestier plus fort et plus résilient qui prospérera pendant des générations.

« C'est pourquoi notre gouvernement effectue des investissements générationnels dans tout le secteur forestier. C'est aussi pourquoi, dans le discours du Trône cette semaine, notre gouvernement a souligné la nécessité de recourir à des solutions naturelles pour combattre les changements climatiques, dont la plantation de deux milliards d'arbres au cours des dix prochaines années. Pour assainir notre eau et notre air - et rendre nos collectivités plus vertes.

« Cette semaine, le gouvernement du Canada a également annoncé un financement total de plus de 31 millions de dollars pour aider le secteur forestier et stimuler la bioéconomie partout au pays. Cet investissement comprend une somme de plus de 26 millions de dollars pour réaliser, dans des communautés autochtones rurales et éloignées, des projets d'énergie propre qui réduiront l'utilisation de combustibles fossiles pour le chauffage et l'électricité - en appui à la lutte contre les changements climatiques.

« Nous avons aussi annoncé l'octroi de près de 4 millions de dollars pour promouvoir l'utilisation du bois dans la construction de bâtiments non résidentiels. Cette mesure montrera non seulement que le bois est un matériau de construction de source renouvelable, mais aussi qu'il réduit les émissions de gaz à effet de serre.

« Les forêts sont d'une importance fondamentale pour notre économie, notre culture, nos traditions et notre histoire, ainsi que pour notre avenir carboneutre.'



