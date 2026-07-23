Déclaration - Le ministre Miller et le secrétaire d'État van Koeverden soulignent le début des Jeux du Commonwealth de Glasgow 2026 et annoncent un soutien financier à Équipe Canada

Du 23 juillet au 2 août, Équipe Canada représentera fièrement notre pays aux Jeux du Commonwealth de Glasgow 2026. Par l'entremise du financement de Sport Canada, le gouvernement fédéral appuie les athlètes canadiens qui s'illustrent sur la scène internationale.

GLASGOW, Scotland, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- Alors que l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, assistera à la cérémonie d'ouverture des Jeux à Glasgow, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), et lui ont fait la déclaration suivante :

« La cérémonie d'ouverture des Jeux du Commonwealth de Glasgow 2026 a lieu aujourd'hui. Les Jeux rassembleront 3 000 athlètes provenant de 74 nations et territoires, qui s'affronteront dans 10 sports et 6 parasports. Ancrés dans l'humanité, l'égalité et un objectif commun, ces Jeux démontrent le pouvoir du sport de rassembler les gens.

Les athlètes canadiens sont prêts. Ils ont fourni les efforts et fait preuve du dévouement requis pour en arriver là, et ils porteront fièrement la feuille d'érable quand ils représenteront le Canada.

Équipe Canada arrive à Glasgow avec 149 athlètes talentueux issus de partout au pays. Ils participeront à des épreuves sportives et parasportives, inspirant au passage les gens d'un océan à l'autre.

Félicitations à Kady Dandeneau (basketball en fauteuil roulant 3×3) et à Ryan Bester (boulingrin), qui ont été choisis pour porter respectivement le drapeau du Canada et le flambeau. Vos exploits sportifs et votre leadership font de vous d'excellents ambassadeurs de notre pays.

En 2026, c'est l'Année du sport au Canada. Cette année, nous réalisons le plus gros investissement jamais consacré au sport : 1 milliard de dollars pour améliorer l'accès au sport, moderniser les stades, les terrains et les installations de loisirs communautaires, et pour aider les athlètes à réussir, du terrain de jeu au podium. Nous sommes également fiers de soutenir la quête d'excellence d'Équipe Canada grâce à un investissement de 475 000 $ visant à renforcer sa participation aux Jeux du Commonwealth. Ainsi, les athlètes canadiens bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour donner le meilleur d'eux-mêmes.

Le sport est le plus puissant vecteur de cohésion nationale, et les Jeux du Commonwealth rassembleront les Canadiens et Canadiennes sous un même drapeau pour encourager notre équipe. Allez, Canada! »

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Jeux du Commonwealth de Glasgow 2026 - Sport Canada

Commonwealth Sport Canada

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Bahoz Dara Aziz, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]