le 20 mars 2023

« Chaque nouveau rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) s'appuie sur le précédent et renforce ainsi nos connaissances et notre compréhension de la science du climat à l'échelle mondiale.

« Les données scientifiques convergent toutes vers un fait incontestable : les activités humaines contribuent au réchauffement de notre planète vers des niveaux dangereux. L'action en faveur du climat doit être une priorité. En fait, nous devons relever notre ambition. En 2023, il ne devrait plus être nécessaire de répéter que les enjeux climatiques nous affectent tous lorsqu'on constate que ceux-ci font augmenter les coûts de santé et celui des dommages aux biens. Nous sommes maintenant appelés à travailler à l'adaptation aux changements climatiques et à l'atténuation de leurs effets.

« Les conclusions du GIEC sont l'aboutissement d'une collaboration riche et profonde des scientifiques d'un peu partout dans le monde. Nous devons tous nous unir derrière l'objectif de l'Accord de Paris qui vise à limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré Celsius. Cet objectif demeure atteignable si nous agissons plus rapidement.

« Le Canada se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale, avec une rapidité de réchauffement encore plus élevée dans le Nord. Nous sommes passés de la prévision à la concrétisation de conséquences dévastatrices des changements climatiques sur les collectivités et l'économie. Il est essentiel de prendre rapidement des mesures concrètes et ambitieuses afin de lutter contre les changements climatiques. C'est la seule façon de préserver la sécurité et la force des collectivités, et d'assurer un avenir sain pour nos enfants.

« S'appuyant sur les plans climatiques publiés depuis 2015, le Canada a mis en place une centaine de mesures et investi plus de 120 milliards de dollars pour soutenir l'action environnementale et atténuer les effets des changements climatiques. Parmi ces mesures figurent la Stratégie nationale d'adaptation du Canada et le Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada, tous deux publiés en 2022, qui établissent une vision globale de la résilience climatique au Canada et qui sont appuyés par une contribution financière du fédéral de 1,9 milliard de dollars. Sur la scène internationale, le Canada a doublé sa participation financière à 5,3 milliards de dollars pour les cinq prochaines années afin d'aider les pays en développement à lutter contre les changements climatiques et à protéger la biodiversité.

« En répondant à l'appel à l'action, le gouvernement du Canada réduit non seulement ses émissions de gaz à effet de serre, mais il favorise aussi le développement durable et travaille à la création d'un monde climato-résilient. L'économie d'aujourd'hui et de demain reposera sur l'action climatique. Ainsi, nous répondons à l'appel à l'action en mettant en œuvre le Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030, qui vise des réductions de 40 à 45 p. 100 par rapport aux niveaux de 2005, et du coup, nous investissons dans les emplois, nous veillons à ce que le coût de la vie reste abordable et nous stimulons l'économie. Grâce à des investissements ciblés dans des secteurs clés des technologies propres, comme la chaîne d'approvisionnement en véhicules électriques, nous favorisons l'essor de notre économie et assurons des emplois pour la population canadienne tout en gardant notre air pur.

« Alors que se termine la 58e session du GIEC, j'aimerais remercier la délégation canadienne pour sa contribution au rapport de synthèse du GIEC, qui conclut le sixième cycle d'évaluation (AR6). Je tiens également à remercier chaleureusement les nombreux scientifiques canadiens, les représentants autochtones, les membres du bureau du GIEC et l'ensemble de la communauté du GIEC au Canada et ailleurs dans le monde, qui ont travaillé sans relâche pendant la pandémie afin de produire les principaux rapports du cycle AR6. »

