OTTAWA ON, le 1er avril 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a fait la déclaration suivante pour souligner le Mois des enfants de militaires :

« Lorsqu'une personne sert dans les Forces armées canadiennes (FAC), toute sa famille sert avec elle. Dès le premier jour de l'instruction de base jusqu'à la vie après le service, les hauts et les bas de la vie militaire ont des répercussions sur tous.

La nature unique d'une carrière en uniforme apporte avec elle son lot de défis, et ceux-ci doivent souvent être relevés par les enfants de nos militaires. Les parents peuvent devoir s'absenter sans préavis, souvent pendant des semaines et des mois. Les déploiements à haut risque se traduisent par des nuits sans sommeil à espérer qu'ils reviendront sains et saufs, et les affectations fréquentes signifient un cycle constant à se faire de nouveaux amis et à s'adapter à de nouvelles écoles partout au pays ou à l'étranger.

L'enfant d'un militaire doit faire preuve d'une résilience remarquable. Dans le cadre de ses programmes ciblant les familles, Anciens Combattants Canada est là pour les enfants de ceux qui ont porté l'uniforme. De l'aide aux études au soutien financier pour les survivants de membres des FAC ou de vétérans décédés, aux allègements fiscaux pour les aidants naturels, nous le devons aux enfants de ceux qui ont servi pour répondre à leurs besoins compte tenu des exigences particulières que la vie militaire impose à ces enfants et à leur famille.

En ce Mois des enfants de militaires, nous remercions les enfants des membres des FAC, présents et passés, de partager les sacrifices du service militaire. »

