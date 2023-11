OTTAWA, ON, le 21 nov. 2023 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) accueille favorablement l'engagement du gouvernement fédéral à rendre la vie plus abordable pour la population canadienne, notamment au moyen d'investissements dans le logement, comme il l'a annoncé aujourd'hui dans l'Énoncé économique de l'automne. Les investissements dans les déterminants sociaux de la santé comme le logement vont soutenir la santé et le bien-être de la population et démontrent la capacité du gouvernement à travailler avec les provinces et les territoires afin d'apporter un changement significatif.

La mise à jour économique présente des solutions à la pénurie de logements, et nous pressons le gouvernement de faire preuve de la même détermination face à la crise dans le système des soins de santé. Personne ne devrait se retrouver sans logement ni soins de santé. Pour le moment, plus de 6,5 millions de personnes au Canada n'ont pas de médecin attitré. Il faut régler ce problème de toute urgence.

Nous sommes encouragés par les efforts déployés par le gouvernement afin de rendre les services de santé mentale plus accessibles et plus abordables. Le gouvernement a également renouvelé son engagement à abolir les obstacles à la mobilité de la main-d'œuvre au Canada, mettant l'accent sur les professionnelles et professionnels de la santé. L'AMC milite depuis longtemps pour l'instauration d'un permis d'exercice pancanadien pour les prestataires de soins de santé, mesure soutenue par 95 % des médecins et des apprenantes et apprenants en médecine.

L'Énoncé économique de l'automne présenté aujourd'hui indique également que des progrès sont réalisés sur le plan de la négociation d'accords bilatéraux officiels sur le financement de la santé avec les provinces et les territoires. Ce sont des avancées positives, mais il faut des mesures tangibles pour stabiliser notre système de santé. L'AMC presse tous les gouvernements de terminer ces négociations de toute urgence et d'allouer les fonds fédéraux disponibles.

L'AMC affirme de nouveau son engagement à travailler avec tous les ordres de gouvernement afin d'améliorer le système de santé pour l'ensemble de la population canadienne.

Kathleen Ross, M.D., M. Sc., MCMF

Présidente de l'AMC

