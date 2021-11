OTTAWA, ON, le 8 nov. 2021 /CNW/ - L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et l'honorable Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui au sujet du cinquième anniversaire du Plan de protection des océans du Canada :

« La santé et la protection de nos côtes sont cruciales pour notre environnement, notre économie et pour tous les Canadiens. Aujourd'hui, nous soulignons les jalons atteints grâce aux investissements importants réalisés dans le cadre du Plan de protection des océans du Canada, créé il y a cinq ans. Par l'entremise de ces investissements, nous avons instauré un système de protection du milieu marin et d'intervention en cas d'urgence qui a dépassé les normes internationales et a préservé nos côtes et nos voies navigables pour les générations à venir. Aujourd'hui, le transport maritime au Canada est plus sécuritaire et nos écosystèmes côtiers sont mieux protégés que jamais.

« Les Canadiens peuvent être fiers du progrès réalisé à ce jour, y compris plus de 50 initiatives qui ont été mises en œuvre et donnent des résultats depuis 2016, telles que :

La formation de centaines de personnes pour travailler dans le secteur maritime, en ciblant des groupes sous-représentés, tels que les peuples autochtones et les femmes.

L'ouverture de 6 nouvelles stations de la Garde côtière canadienne et réouverture d'une ancienne station. Mise à niveau des infrastructures dans 130 services de communications et sites de trafic maritime dans des secteurs éloignés partout au pays.

Le retrait de nos eaux de près de 600 bateaux abandonnés afin de réduire les risques pour la navigation et l'environnement.

« Ces résultats ont été atteints en partenariat avec les peuples autochtones. Il s'agit d'une étape importante vers la gestion conjointe de nos côtes et de nos océans au Canada.

« D'un bout à l'autre du pays, le transport maritime est une pierre angulaire de l'économie canadienne en fournissant aux Canadiens les marchandises qu'ils utilisent quotidiennement, tout en créant des milliers d'emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. Un transport maritime plus sécuritaire et les autres priorités du Plan de protection des océans nous permettront de poursuivre une meilleure reconstruction en réponse à la pandémie de COVID-19. Le gouvernement du Canada demeure résolu dans son engagement à protéger notre environnement alors que nous continuons à prendre des mesures visant à protéger nos côtes ainsi qu'à préserver et à régénérer notre écosystème marin et notre faune. Ces mesures visent aussi à renforcer notre capacité à prévenir les incidents maritimes et à intervenir en cas de besoin, ainsi qu'à développer des partenariats fructueux avec les peuples autochtones et les communautés côtières.

« En 2015, moins de 1 % de nos océans était protégé; aujourd'hui, 14 % sont protégés. Notre objectif est de protéger 25 % des océans d'ici 2025 et 30 % d'ici 2030. Ces efforts s'ajoutent au travail entrepris dans le cadre du Plan de de protection des océans et aideront à assurer non seulement la conservation, mais aussi la régénération de notre faune et flore marines et de nos écosystèmes. Alors que nous envisageons de renouveler le Plan de protection des océans, nous continuerons de travailler de manière collaborative pour assurer que les océans du Canada sont protégés pour les générations à venir. »

Les faits en bref

Le Plan de protection des océans a été lancé le 7 novembre 2016 à Vancouver , en Colombie-Britannique.

protection des océans a été lancé le 7 novembre 2016 à , en Colombie-Britannique. Le Rapport aux Canadiens présente un sommaire du travail accompli à ce jour par l'entremise de plus de 50 initiatives et d'une centaine de projets d'un bout à l'autre du pays.

Les peuples autochtones ont ainsi participé à 1 646 séances de mobilisation et ateliers, et ils ont été partenaires ou ont pris part à l'élaboration d'un bon nombre des plus de 50 initiatives du Plan de protection des océans.

Liens connexes

Multimédia

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise des fils Twitter, Facebook, YouTube et Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes ayant une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Allison St-Jean, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Ministre des Transports, Ottawa, (613) 290-8656, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]

Liens connexes

http://www.tc.gc.ca/