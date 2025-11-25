OTTAWA, ON, le 25 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), soutenue par des ministres et secrétaires d'État du gouvernement fédéral*, a émis aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le début des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe et pour commémorer la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes :

« Les 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe, qui se déroulent du 25 novembre au 10 décembre, est le moment de se rassembler pour remettre en question les normes néfastes, promouvoir le respect et créer une culture où chaque personne est en sécurité, est valorisée et est à l'abri de la violence.

La violence fondée sur le sexe (VFS) entraîne des conséquences durables qui peuvent toucher plusieurs générations. Elle cause un profond traumatisme personnel aux victimes et aux personnes survivantes, et se répercute sur les proches, le voisinage et même des communautés entières. Elle exerce aussi une pression considérable sur nos systèmes de soins de santé, de justice et de soutien social. Cela rappelle l'importance de disposer de mécanismes de soutien efficaces et axés sur les personnes survivantes. Mettre fin à la violence fondée sur le sexe est plus qu'un simple impératif moral. C'est primordial pour bâtir un Canada plus sûr, plus sain et plus équitable pour tout le monde.

Entre 2018 et 2024, les cas de violence entre partenaires intimes (VPI) déclarés par la police ont augmenté de 14 %. En 2024, la majorité des victimes de VPI étaient des femmes et des filles, représentant 78 % des cas de ce type de violence. La même année, 42 % des femmes assassinées sont décédées aux mains d'une personne avec qui elles avaient une relation intime, une augmentation par rapport à 32 % en 2023. Les femmes et filles autochtones sont disproportionnellement touchées par la VFS : les femmes autochtones (61 %) étaient plus susceptibles de vivre une forme quelconque de VPI au cours de leur vie que les femmes non autochtones (44 %).

Ce ne sont pas seulement des statistiques. J'ai personnellement entendu des histoires de vies qui ont pris fin trop tôt, et des témoignages de victimes et de personnes survivantes qui portent chaque jour le poids de ce qu'elles ont vécu. Cette réalité bouleversante nous rappelle l'importance d'agir pour protéger nos communautés et notre pays. Cela passe notamment par le renforcement des systèmes de prévention de la violence, croire les victimes et les personnes survivantes, protéger les femmes et assurer leur sécurité. Des communautés sûres et résilientes constituent sont au cœur d'un Canada fort. Aucun secteur ou organisme ne peut accomplir ce travail seul. Une action pertinente et coordonnée entre tous les ordres de gouvernement, les communautés et les partenaires est essentielle pour provoquer le changement durable dont nous avons besoin.

Guidé par la compassion, l'inclusion et des données probantes, le gouvernement fédéral passe à l'action. Nous soutenons les victimes et les personnes survivantes, faisons progresser l'indépendance économique et abordons les causes profondes de la violence par le biais de politiques et de programmes :

Pendant les 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe et chaque jour qui suit, unissons-nous pour dénoncer la VFS. En tant que ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), et au nom de mes collègues, j'encourage tout le monde à reconnaître les signes de VFS et à faire les démarches pour obtenir du soutien pour vous-même ou vos proches. Ensemble, nous pouvons protéger nos communautés et créer un avenir où chaque personne pourra vivre sans peur ni violence. »

*Cette déclaration est appuyée par les ministres et secrétaires d'État ci-dessous :

l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports)

l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones

l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

l'honorable Anita Anand, ministre des Affaires étrangères

l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé

l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice, procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

l'honorable Ruby Sahota, secrétaire d'État (Lutte contre la criminalité)

l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

