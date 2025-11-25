Déclaration - Le gouvernement du Canada publie une déclaration pour souligner le début des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe English
25 nov, 2025, 09:38 ET
OTTAWA, ON, le 25 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), soutenue par des ministres et secrétaires d'État du gouvernement fédéral*, a émis aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le début des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe et pour commémorer la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes :
« Les 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe, qui se déroulent du 25 novembre au 10 décembre, est le moment de se rassembler pour remettre en question les normes néfastes, promouvoir le respect et créer une culture où chaque personne est en sécurité, est valorisée et est à l'abri de la violence.
La violence fondée sur le sexe (VFS) entraîne des conséquences durables qui peuvent toucher plusieurs générations. Elle cause un profond traumatisme personnel aux victimes et aux personnes survivantes, et se répercute sur les proches, le voisinage et même des communautés entières. Elle exerce aussi une pression considérable sur nos systèmes de soins de santé, de justice et de soutien social. Cela rappelle l'importance de disposer de mécanismes de soutien efficaces et axés sur les personnes survivantes. Mettre fin à la violence fondée sur le sexe est plus qu'un simple impératif moral. C'est primordial pour bâtir un Canada plus sûr, plus sain et plus équitable pour tout le monde.
Entre 2018 et 2024, les cas de violence entre partenaires intimes (VPI) déclarés par la police ont augmenté de 14 %. En 2024, la majorité des victimes de VPI étaient des femmes et des filles, représentant 78 % des cas de ce type de violence. La même année, 42 % des femmes assassinées sont décédées aux mains d'une personne avec qui elles avaient une relation intime, une augmentation par rapport à 32 % en 2023. Les femmes et filles autochtones sont disproportionnellement touchées par la VFS : les femmes autochtones (61 %) étaient plus susceptibles de vivre une forme quelconque de VPI au cours de leur vie que les femmes non autochtones (44 %).
Ce ne sont pas seulement des statistiques. J'ai personnellement entendu des histoires de vies qui ont pris fin trop tôt, et des témoignages de victimes et de personnes survivantes qui portent chaque jour le poids de ce qu'elles ont vécu. Cette réalité bouleversante nous rappelle l'importance d'agir pour protéger nos communautés et notre pays. Cela passe notamment par le renforcement des systèmes de prévention de la violence, croire les victimes et les personnes survivantes, protéger les femmes et assurer leur sécurité. Des communautés sûres et résilientes constituent sont au cœur d'un Canada fort. Aucun secteur ou organisme ne peut accomplir ce travail seul. Une action pertinente et coordonnée entre tous les ordres de gouvernement, les communautés et les partenaires est essentielle pour provoquer le changement durable dont nous avons besoin.
Guidé par la compassion, l'inclusion et des données probantes, le gouvernement fédéral passe à l'action. Nous soutenons les victimes et les personnes survivantes, faisons progresser l'indépendance économique et abordons les causes profondes de la violence par le biais de politiques et de programmes :
- Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) travaille de concert avec les gouvernements provinciaux et territoriaux à la mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, en renforçant les efforts de prévention et le soutien aux victimes, aux personnes survivantes et à leurs familles. FEGC collabore également avec d'autres ministères et agences, dans le cadre de la Stratégie fédérale pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe, qui est la contribution du gouvernement fédéral au Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.
- Sport Canada a engagé 16 millions de dollars pour aider le Bureau du Commissaire à l'intégrité dans le sport à administrer le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport (CCUMS). La responsabilité d'administrer le CCUMS incombe désormais au nouveau Programme canadien de sport sécuritaire (PCSS). En tant que tiers indépendant du Canada, le PCSS gère les allégations de mauvais traitements à l'échelle nationale, reçoit des rapports de violations du CCUMS, lance des enquêtes et administre les sanctions. De plus, le PCSS offre de la formation et de la sensibilisation, des outils de prévention, des ressources et des références en santé mentale pour soutenir la détection.
- L'outil public de rapport sur les appels à la justice ainsi que les rapports d'avancement annuels du ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, démontrent les mesures significatives prises par le gouvernement fédéral depuis 2021 pour faire progresser la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, qui est la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées de 2021.
- Le ministère des Finances Canada travaillera avec les parties prenantes et les banques à l'élaboration d'un Code de conduite pour la prévention de l'exploitation financière qui pourra être adopté de façon volontaire. L'exploitation financière étant une forme courante, mais sous-reconnue de VFS et de préjudice financier, le budget de 2025 propose un financement continu accru afin que le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres continue de renforcer la capacité des femmes et des personnes 2ELGBTQI+ grâce à des programmes qui encouragent des contributions pertinentes et nécessaires à notre économie.
- Affaires mondiales Canada collabore avec des partenaires au niveau international pour mettre fin à toutes les formes de violence sexuelle et de VFS à l'échelle mondiale. Depuis 2017, le ministère a fourni plus de 530 millions de dollars en aide internationale pour faire face à cette crise mondiale, améliorer la réponse du système judiciaire et la reddition de comptes et renforcer la capacité des personnes survivantes. Aux Nations Unies, le Canada a longtemps défendu cette question, par son leadership de la résolution biennale du Conseil des droits de l'homme sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. En 2025, cette résolution, adoptée par consensus, a souligné l'importance de la prévention par la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.
- L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) soutient des projets qui favorisent des relations sécuritaires et prévient la violence dans les relations amoureuses chez les jeunes, la violence familiale et la maltraitance des enfants. Elle aide aussi les professionnelles et professionnels de la santé à reconnaître et à réagir en toute sécurité à la violence familiale. L'ASPC collabore avec ses partenaires pour améliorer les données sur le bien-être de l'enfance et la maltraitance, orientant les actions précoces de santé publique pour prévenir la VFS à l'avenir.
- En février 2025, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a renforcé le soutien aux victimes et aux personnes survivantes de VFS en prolongeant de 6 mois à 12 mois la durée des permis de séjour temporaire délivrés aux victimes hors statut de violence familiale et de traite de personnes, et en levant les frais connexes. Les permis de séjour temporaire permettent aux victimes de travailler, d'étudier et d'accéder aux soins de santé en toute sécurité pendant leur séjour au Canada.
- Logement, Infrastructures et Collectivités Canada et la Société canadienne d'hypothèques et de logement soutiennent les personnes survivantes de la VFS en leur offrant l'accès à des refuges, des mesures de soutien à l'abordabilité, des logements transitoires et des logements abordables de longue durée par le biais de programmes tels que le Fonds pour le logement abordable, le supplément de Soutien au loyer pour les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe, et l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements transitoires pour les Autochtones. L'agence récemment lancée Maisons Canada augmentera l'offre de logements abordables et communautaires, menée par des organismes dont la mission est axée sur des objectifs sociaux, communautaires ou fondés sur l'équité. Ces initiatives s'ajoutent à la stratégie de 5 milliards de dollars Vers un chez-soi : La stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, qui finance des efforts locaux pour réduire l'itinérance, en mettant l'accent sur les populations vulnérables telles que les personnes aînées, les jeunes, les femmes et les enfants victimes de violence, les personnes en situation de handicap et les personnes 2ELGBTQI+.
- Services autochtones Canada (SAC) soutient les femmes, les enfants, les communautés 2ELGBTQI+ et les familles touchées par la violence familiale en travaillant avec les peuples autochtones pour financer des refuges d'urgence, des maisons de transition, des refuges de deuxième étape et des programmes de prévention de la violence. Au moyen de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones, la Société hypothécaire et de logement du Canada et SAC ont engagé des fonds pour la construction et l'exploitation de 38 abris d'urgence et de 39 maisons de transition partout au Canada. SAC soutient également les activités en matière de sécurité communautaire et de prévention de la violence dirigées par les Autochtones dans le cadre de l'initiative Voies vers des communautés autochtones sûres.
- En octobre, le ministre de la Justice a présenté le projet de loi C-14, la Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine, qui rendrait l'obtention de la liberté sous caution plus difficile pour les personnes accusées de certaines infractions sexuelles. Parmi de nombreuses réformes proposées, le projet de loi ajouterait un nouveau fardeau inversé à l'égard de certaines formes d'agressions sexuelles. L'assignation à résidence ne serait pas non plus disponible pour les infractions sexuelles graves. Au cours des semaines à venir, le ministre proposera d'autres réformes en matière de justice pénale afin de mieux contrer la VFS et à la VPI.
- Le ministère de la Défense nationale soutient les personnes touchées par des inconduites sexuelles au sein de la communauté de la Défense grâce au Centre de soutien et de ressources sur l'inconduite sexuelle (CSRIS), qui comprend des services informés sur les traumatismes tels qu'une ligne téléphonique 24/7, un soutien continu, des subventions communautaires, un soutien par les pairs, une assistance juridique indépendante et un programme d'engagement réparateur. Une occasion sécuritaire et structurée pour les personnes touchées de relater leurs expériences et de favoriser un soutien pertinent vers le changement. Le CSRIS offre également des conseils et du soutien aux leaders pour contrer les inconduites sexuelles.
- Les lois « drapeaux rouges » du ministère de la Sécurité publique sont appuyées par une initiative de sensibilisation communautaire, qui sont un autre moyen de retirer les armes à feu dans des situations où l'accès représente un risque. Dans le cadre de ces efforts, plus de 3,7 millions de dollars sont consacrés à 23 projets communautaires qui offriront des ressources et des renseignements sur ces mesures de protection aux personnes qui sont susceptibles de subir des préjudices liés aux armes à feu. Le ministère offre aussi un soutien financier pour des activités de recherche et autres initiatives communautaires qui permettent de prévenir et de contrer la radicalisation menant à la violence par l'intermédiaire du Fonds pour la résilience communautaire. Récemment, le ministère a annoncé un investissement de 36,9 millions de dollars pour contrer la radicalisation menant à la violence, notamment la misogynie violente et la VFS. En plus de ces efforts, le Programme pour la sécurité communautaire du Canada verse des fonds à des refuges et à des organismes qui viennent en aide aux victimes de VFS. Le renouvellement de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes est en cours. Il repose sur de nombreuses consultations et est appuyé par la nouvelle conseillère principale chargée de la lutte contre la traite des personnes. Dans le cadre de la Stratégie nationale pour la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle sur Internet, le ministère a lancé une tournée sur les dangers en ligne dans les écoles et consulte les victimes, les personnes survivantes et l'industrie numérique pour renforcer notre intervention collective, accroître la sensibilisation, encourager le signalement, améliorer la détection et supprimer le contenu préjudiciable.
- D'avril 2025 à mars 2026, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) organise une série de conférences mensuelle sur la VFS à l'intention des membres du personnel afin d'aborder des sujets liés à la VFS, notamment l'étranglement et la VPI, l'androsphère, la violence basée sur l'honneur et la VPI dans les relations 2ELGBTQI+. Des occasions de formation ont été créées pour doter les membres de la GRC des connaissances, compétences et outils les plus à jour pour repérer les incidents de VPI (y compris le contrôle coercitif), faire enquête sur ces incidents et intervenir, tout en appliquant des principes centrés sur la victime et informés sur les traumatismes afin d'améliorer la sécurité des victimes.
- Anciens Combattants Canada crée des environnements plus sûrs et plus inclusifs pour les vétéranes et pour leur famille grâce à l'amélioration des services de soutien, à des recherches ciblées et à une collaboration accrue avec des spécialistes du domaine. Nous veillons à ce que tout le personnel de première ligne suive la formation obligatoire en analyse comparative entre les sexes Plus et en soins tenant compte des traumatismes, et nous poursuivons nos efforts en ce sens.
Pendant les 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe et chaque jour qui suit, unissons-nous pour dénoncer la VFS. En tant que ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), et au nom de mes collègues, j'encourage tout le monde à reconnaître les signes de VFS et à faire les démarches pour obtenir du soutien pour vous-même ou vos proches. Ensemble, nous pouvons protéger nos communautés et créer un avenir où chaque personne pourra vivre sans peur ni violence. »
*Cette déclaration est appuyée par les ministres et secrétaires d'État ci-dessous :
- l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles
- l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports)
- l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones
- l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national
- l'honorable Anita Anand, ministre des Affaires étrangères
- l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé
- l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique
- l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
- l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones
- l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice, procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique
- l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale
- l'honorable Ruby Sahota, secrétaire d'État (Lutte contre la criminalité)
- l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord
- l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique
- l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale
Personnes-ressources : Sarphina Chui, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected], 343-597-5341; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, [email protected], 819-420-6530
