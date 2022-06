OTTAWA, ON, le 5 juin 2022 /CNW/ - Le 5 juin est la Journée internationale de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). À l'échelle mondiale, la pêche INN contribue largement à la diminution des stocks de poissons et à la destruction des écosystèmes des habitats marins. On estime que la pêche INN représente environ 30 % de l'ensemble des activités de pêche dans le monde, soit jusqu'à 26 millions de tonnes de poissons capturés chaque année.

La pêche illégale porte atteinte aux moyens de subsistance des pêcheurs respectueux de la Loi dans le monde entier, ce qui représente un coût pour l'économie mondiale pouvant atteindre 23 milliards de dollars par année. Elle a un impact sur la sécurité alimentaire, les droits de l'homme et la stabilité économique des communautés côtières vulnérables où les ressources halieutiques sont menacées par la pêche INN, affectant ainsi des millions de personnes. La lutte contre la pêche INN est un objectif clé des Objectifs de développement durable des Nations Unies pour la vie aquatique.

C'est pourquoi le Canada continue de travailler avec ses partenaires nationaux et internationaux sur les dernières avancées en matière de technologie, d'opérations d'exécution et de politiques dans la lutte contre les méfaits de la pêche INN.

L'année dernière, nous nous sommes associés à l'organisation à but non lucratif OceanMind (en anglais), basée au Royaume-Uni, dans le cadre d'un projet visant à évaluer l'utilisation de drones pour la surveillance des pêches. En collaboration avec des partenaires du Costa Rica et du Sénégal, ce projet a donné lieu à plus de 40 vols d'essai réussis et nous a fourni une feuille de route pour aider les pays en développement dans leur lutte contre la pêche INN.

En partenariat avec l'Équateur, nous avons déployé notre programme de pointe de détection des navires clandestins pour aider à protéger la réserve marine des îles Galápagos, récemment agrandie, une zone considérée comme l'un des écosystèmes marins les plus uniques et les plus riches en biodiversité de la planète, contre les menaces posées par les flottes de pêche étrangères à l'échelle industrielle.

Nous nous attaquons à la pêche INN à l'échelle internationale en élaborant des règles rigoureuses et des directives exhaustives au sein des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Ces efforts sont à la base de l'important travail continu d'application de la loi du Canada et des opérations conjointes avec les États-Unis et d'autres partenaires dans le cadre de l'Operation North Pacific Guard. Dans le cadre de cette mission, nos agents des pêches mènent des opérations internationales d'application de la Loi sur les pêches en haute mer.

Nous devons apprendre les uns des autres pour innover et collaborer dans la lutte contre la pêche INN. En tirant parti des dernières technologies et en adoptant une approche novatrice de la protection des océans du monde, nous pouvons contribuer à résoudre les problèmes critiques auxquels sont confrontés les stocks de poissons et les écosystèmes marins.

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

