Déclaration - Le gouvernement du Canada accueille favorablement le rapport de la vérificatrice générale sur la cybersécurité des renseignements personnels dans le nuage

OTTAWA, ON, le 15 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, l'honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et ministre responsable des Services partagés, et l'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante en réponse au Rapport de la vérificatrice générale sur la cybersécurité des renseignements personnels dans le nuage :

« La protection des données et de la vie privée des Canadiens et Canadiennes est une priorité pour le gouvernement du Canada, et nous travaillons continuellement à gérer les risques pour la sécurité dans le nuage et à améliorer la cybersécurité.

Le Canada a mis en place de solides mesures de contrôle de la sécurité dans le nuage, mais cet audit a montré que nous avons du travail à faire pour nous assurer qu'elles sont appliquées, documentées et surveillées de manière cohérente. Nous n'en sommes qu'aux premiers stades de notre adoption de l'informatique en nuage, et nous acceptons pleinement les recommandations de la vérificatrice générale dans le cadre de l'amélioration et de la maturation continues de nos processus et protocoles. Bien que le risque nul n'existe pas en matière de cybermenaces, nous nous engageons à mettre en place les plus hauts niveaux de protection.

En réponse aux recommandations du rapport, des améliorations sont apportées pour renforcer les mesures de protection, les processus et les protocoles - tout cela dans le but de soutenir la modernisation du gouvernement pour offrir un meilleur service à la population canadienne. »

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

